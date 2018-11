Konflikt na Morzu Azowskim się zaostrza. Rosjanie wysyłają śmigłowce i myśliwce

Rosyjskie myśliwce i śmigłowce poleciały w kierunku cieśniny Kerczeńskiej. Konflikt w rejonie Morza Azowskiego między Rosja i Ukrainą się zaostrza. • Fot. Facebook / Andrii Klymenko

onflikt w rejonie morza Azowskiego się zaostrza. Nad cieśninę Kerczeńską Rosjanie wysyłają śmigłowce i myśliwce. Wcześniej staranowali ukraiński holownik. Strona ukraińska mówi o niesprowokowanej napaści i pogwałceniu prawa międzynarodowego."Na Azowie zaczyna się eskalacja w celu zmuszenia naszych marynarzy, by jako pierwsi otworzyli ogień" – komentuje na Facebooku ukraiński politolog Jewhen Mahda. Wygląda na to, że tylko iskra wystarczy, by konflikt rosyjsko-ukraiński rozpalił się na dobre. W stronę cieśniny Kerczeńskiej poleciały rosyjskie śmigłowce bojowe i myśliwce Su-25Wcześniej doszło do poważnego incydentu, gdy rosyjski okręt wojenny staranował ukraiński holownik . Ukraińskie jednostki płynęły do portu w Mariupolu, ostatniego skrawka Ukrainy nad Morzem Azowskim od czasów, gdy Rosja bezprawnie dokonała aneksji Krymu.