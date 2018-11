Do sieci trafiło nagranie z Morza Azowskiego. Tak rosyjski okręt taranuje ukraińską jednostkę

Rosyjska marynarka wojenna ostrzelała ukraińskie jednostki. Pojawiło się też nagranie z taranowania jednego ze statków. • Fot. screen z twitter.com/a_traczyk

Sondaże Putina spadają, więc pora godnie ze sprawdzonym scenariuszem podgrzać atmosferę. Nagranie ze staranowania ukraińskiej jednostki przez Rosjan. pic.twitter.com/bjoZPik8N8 — Adam Traczyk (@A_Traczyk) 25 listopada 2018

ak widać po niedzielnym ataku rosyjskiej marynarki wojennej na ukraińskie jednostki pływające w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej, zapomniana wojna na Ukrainie nadal trwa. Właśnie pojawiły się nagrania z gorącej sytuacji na Morzu Azowskim.Nagranie, które krąży po mediach społecznościowych, pochodzi z jednego z rosyjskich okrętów, które zaatakowały w niedzielę ukraińskie jednostki. Na krótkim filmie widać, jak rosyjska jednostka płynie na wprost ukraińskiego holownika i taranuje go.Pomimo hamowania ukraińskiej jednostki i próby uniknięcia zderzenia, Rosjanie nawet nie próbowali udawać, że jest to niezamierzone zderzenie. Nie wiadomo, jakie uszkodzenia miał ukraiński holownik i co się z nim stało po zderzeniu. Był to początek całej serii ataków ze strony rosyjskiej Przypomnijmy, w niedzielę Rosjanie wysłali w rejon Morza Azowskiego śmigłowce bojowe i myśliwce. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała, że Rosjanie otworzyli już ogień do ich statków , co najmniej jeden opancerzony holownik został trafiony. To nie wszystko. Pojawiła się także informacja, że Rosjanie dokonali abordażu i przejęli trzy ukraińskie okręty.Moment ataku może być nieprzypadkowy. Poza powodami wynikającymi z rozgrywek geopolitycznych, jest możliwe, że chodzi także o sondaże. Otóż nowy przejaw rosyjskiej agresji może pomóc Władimirowi Putinowi przykryć konsekwentnie spadające poparcie.