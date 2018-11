Ukraina gwałtownie reaguje na działania Rosjan. Kijów rozważa wprowadzenie stanu wojennego

Petro Poroszenko chce wprowadzenia stanu wojennego. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

P

etro Poroszenko oświadczył, że ukraiński parlament powinien rozpatrzyć wprowadzenie stanu wojennego w związku z rosyjskim atakiem w Cieśninie Kerczeńskiej. Prezydent Ukrainy podkreślił jednak, że "stan wojenny nie oznacza wojny" – podaje TVN24.– Wprowadzenie stanu wojennego nie oznacza, że Ukraina będzie prowadziła działania ofensywne. Ukraina będzie prowadziła wyłącznie działania na rzecz obrony swojego terytorium i bezpieczeństwa swoich obywateli – powiedział Poroszenko podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Kijowie.Prezydent podkreślił również, że nie zrezygnuje z "polityczno-demokratycznej drogi wyzwolenia ukraińskich terytoriów". Miał oczywiście na myśli Donbas oraz Krym.Ukraiński parlament w sprawie stanu wojennego zbierze się w poniedziałek o godzinie szesnastej czasu miejscowego (15:00 w Polsce). Prezydent Poroszenko podkreślił także, że ogłoszenie stanu wojennego nie będzie się wiązało z mobilizacją, ale poprosił żołnierzy rezerwy i uczestników walk na wschodzie, aby byli gotowi do powołania.Przypomnijmy: ukraińska marynarka wojenna poinformowała, Rosjanie otworzyli ogień do kilku jednostek należących do Ukrainy . Jeden z ukraińskich okrętów miał zostać trafiony pociskami. Serwis "Defence Blog" podał informację, że Rosjanie przejęli już trzy ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej.Ponadto jeden z rosyjskich okrętów staranował jednostkę ukraińską. Rosjanie nie chcieli dopuścić do tego, aby ukraińskie okręty dopłynęły do portu w Mariupolu.Jak pisaliśmy w naTemat, moment agresji może być nieprzypadkowy. Poza powodami wynikającymi z rozgrywek geopolitycznych, bardzo prawdopodobna jest także przesłanka... sondażowa. Otóż nowy przejaw rosyjskiej agresji może pomóc Władimirowi Putinowi przykryć konsekwentnie spadające poparcie źródło: TVN24