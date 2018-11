Najpierw deszcz i chmury, potem słońce. Pogoda w następnym tygodniu będzie kapryśna

Przez następny tydzień, pogoda będzie dosyć kapryśna. • Fot. Marzena Himlewicz/Agencja Gazeta

W

ostatnich dniach aura za oknem nas nie rozpieszcza. Jak wynika z prognozy pogody na najbliższy tydzień, pogoda będzie nam płatać figle, a na słońce przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.Na początku tygodnia Polska będzie podzielona na dwie strefy – północny zachód będzie cieszył się słoneczną, ładną pogodą, z kolei na południowym wschodzie wystąpią liczne opady deszczu i deszczu ze śniegiem . Dopiero od środy będzie można cieszyć się o wiele lepsza aurą. Będzie więcej przejaśnień, a chmury będą przynosić opady deszczu i śniegu tylko sporadycznie. Synoptycy nie przewidują na ten tydzień żadnych ostrzeżeń meteorologicznych.W poniedziałek i we wtorek na północy kraju będzie słonecznie i dość ciepło. Termometry pokażą tam około 4 stopnie Celsjusza. Na południu Polski będzie zupełnie inaczej. Będzie tam padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie tam nieznacznie poniżej zera.Temperatura w Polsce osiągnie wartość od -3 do 1 stopnia, nie będzie też żadnych opadów. Bardzo podobne warunki atmosferyczne będziemy obserwować w czwartek. Będzie słonecznie, choć równie zimno, jak w środę.W piątek ma by ć jeszcze lepiej. Także nie będzie opadów, a temperatura ma wzrosnąć nawet do 6 stopni na Dolnym Śląsku. Na polskim biegunie zimna ma być 2 stopnie powyżej zera.W weekend także ma być słońce. Na południowym zachodzie termometry mogą wskazać nawet 8 stopni. Tylko na Suwalszczyźnie ma być delikatniej poniżej zera.