Co się stało z Maradoną? Wywiad, w którym nie potrafił wykrztusić słowa, jest hitem

Diego Maradona with one of the greatest post-match interviews ever. pic.twitter.com/jIJuF2Ppyv — ESPN UK (@ESPNUK) 26 listopada 2018

iego Maradona próbował odpowiedzieć na pytanie o poziom ligi meksykańskiej. "Próbował" to właściwe określenie, gdyż z krótkiego nagrania, które stało się hitem mediów społecznościowych wynika, że nie udzielił żadnej odpowiedzi.Były słynny piłkarz prowadzi obecnie drugoligowy zespół z Meksyku, Dorados de Sinalo i jest na dobrej drodze do awansu do tamtejszej ekstraklasy.Po pierwszym meczu półfinałowym w ramach play-off dziennikarz stacji ESPN zapytał Maradonę, co sądzi o poziomie rozgrywek Ligi MX (pierwsza liga meksykańska). I argentyński gwiazdor przez 12 sekund nie był w stanie wydusić z siebie słowa. Dziennikarze wydawali się zdziwieni całą sytuacją.Jeden z największych piłkarzy w historii futbolu przejął Dorados na początku września w beznadziejnej sytuacji. Drużyna była na szarym końcu tabeli. Pod jego wodzą zespół jednak wygrał aż sześć razy, tylko raz remisując i raz przegrywając.Dzięki temu Dorados załapało się na ostatnie miejsce premiowane startem w fazie play off, gdzie przeszło przez ćwierćfinał. W półfinale w pierwszym meczu pokonali lidera tabeli Juarez i teraz czeka ich rewanż w niedzielę. Zwycięzca fazy play off awansuje do Ligi MX. O Maradonie było głośno podczas mundialu w Rosji . Słynny piłkarz zasłabł po ostatnim gwizdku kończącym mecz Argentyny z Nigerią i potrzebował pomocy lekarza. Wcześniej po bramce Marcosa Rojo w ostatnich minutach spotkania Diego "pozdrowił" swoich rywali środkowym palcem. Stadionowe ekscesy nie wyszły mu więc na dobre.źródło: Sportible