Te zdjęcia mówią więcej niż sondaże? Tłumy na spotkaniu z Biedroniem w Poznaniu

obert Biedroń nie może narzekać na brak zainteresowania. Jeszcze nie wiadomo do końca, jak ma się nazywać jego projekt polityczny, a na spotkania z byłym prezydentem Słupska przychodzą tłumy. W Poznaniu co najmniej kilkaset osób słuchało, co Biedroń ma do powiedzenia."Społeczeństwa obywatelskiego nie buduje się z dnia na dzień - to wymaga wytrwałej pracy u podstaw i zrozumienia dla potrzeb innych" – napisał na Twitterze Robert Biedroń . Polityk chyba będzie miał szansę zrozumieć ludzi, skoro na spotkania z nim przychodzą takie tłumy.Spotkanie odbyło się w Starym Browarze w Poznaniu. Wokół sceny zgromadziło się kilkaset osób, kolejne stały na galerii i przysłuchiwału się temu, co proponuje Biedroń. Wielu polityków rządzącego PiS czy opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej mogłoby pozazdrościć takiej frekwencji na spotkaniach z wyborcami.Zainteresowanie Biedroniem widoczne jest też w sondażach politycznych . W tym sprzed tygodnia przygotowanym przez IBRIS partia Biedronia, która dopiero powstaje i nie ma nawet nazwy, może liczyć na około 9 proc. głosów.