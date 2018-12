Stłuczka w korku, parkingowa obcierka i nie tylko. Oto, jak systemy w Skodach pozwalają tego unikać

C

Artykuł powstał we współpracy ze Skoda Polska.

zasy, kiedy Skoda rywalizowała na rynku w zasadzie wyłącznie ceną, minęły bezpowrotnie. Jej auta są teraz popularne dzięki swojej niezawodności, osiągom, wyglądowi oraz – co najważniejsze – bezpieczeństwie. Nawet w najmniejszych modelach, takich jak Fabia, znajdziemy rozwiązania, które kilka lat temu można było znaleźć wyłącznie w najdroższych autach marek premium. Pokazujemy więc, jak to działa i… czego możemy w Skodzie uniknąć.Zapytacie, jak to możliwe, że w taki sposób minimalizuje się ryzyko wypadku. To bardzo proste: wystarczy zrozumieć pojęcia pasywnych i aktywnych systemów bezpieczeństwa.W przeszłości jedynym zabezpieczeniem były właściwie tylko systemy pasywne. Wynikają one z konstrukcji aut – ratuje ona nas w wypadku złych wydarzeń na drodze. Chodzi więc o ilość poduszek powietrznych, strefy zgniotu, pasy bezpieczeństwa. Te systemy dbają o nas, kiedy już dojdzie do kolizji.Skoda w tej kwestii wypada śpiewająco: samochody tej marki regularnie otrzymują po pięć gwiazdek w testach zderzeniowych NCAP. Ale po co w ogóle naprawiać auto po wypadku, skoro można go uniknąć?Powiedzmy więc, jakich zdarzeń drogowych można uniknąć.Ile razy ledwo wyhamowaliście, bo zagapiliście się na radio? Albo na coś za oknem? Albo na – bądźmy szczerzy – telefon? Łatwo wtedy o stłuczkę. Zarówno w korku, jak i na autostradzie, gdzie po prostu możemy najechać na poprzedzające auto.Tutaj ryzyko takiego zdarzenia jest zminimalizowane – odpowiada za to seryjny w większości modeli Skody system Front Assist. Ma go nawet niewielka, miejska Skoda Fabia . Jak to działa? Samochód dzięki swoim czujnikom na bieżąco odczytuje prędkość auta poprzedzającego nas oraz odległość od niego.Jeśli nagle zaczniemy się do niego zbliżać, samochód odpowiednim komunikatem dźwiękowym i obrazkowym poinformuje nas o możliwej kolizji. Jeśli mimo to nadal nie zareagujemy, samochód autonomicznie rozpocznie procedurę hamowania. Będzie dążył do wyrównania prędkości, albo wręcz do zatrzymania go w razie potrzeby.I wisienka na torcie na koniec: Front Assist reaguje nie tylko na inne samochody, ale i na ludzi.Ile razy na czuja wyjeżdżaliście z parkingu? Powoli się wytaczacie, centymetr po centymetrze, ale jednocześnie nic nie widzicie w prawej tylnej szybie. Tam w każdej chwili może nadjechać inne auto, a wam pozostaje modlitwa, żeby jego kierowca tylko zauważył wychylające się auto.Pół biedy, jeśli widoczność ogranicza inna osobówka. Ale czasami trzeba się wytoczyć np. zza busa, co jest trudne nie tylko tyłem, ale i nawet przodem.Dzięki nowoczesnym systemom ten problem nie istnieje. Zdecydowana większość modeli tej marki może być wyposażona w system "Rear Traffic Alert". Działanie systemu jest bardzo proste: w trakcie opisanego wyżej manewru czujniki naszej Skody monitorują przestrzeń na drodze. I te czujniki widzą znacznie więcej niż kierowca.Dźwiękowe ostrzeżenie przed nadjeżdżającym autem roznosi się po kabinie jeszcze zanim zobaczycie ten samochód w kamerze cofania. Nie mówiąc o tylnych szybach. A na dodatek na ekranie zostanie pokazany kierunek, z którego nadjeżdża samochód.Martwe pole to rasowy drogowy szkodnik. O ile w lewym lusterku jeszcze w miarę wszystko widać, o tyle w prawym zawsze może się ktoś "ukryć". A może raczej nie tyle ukryć, co po prostu znaleźć się w miejscu, w którym go nie dostrzegamy. Wtedy wystarczy zmiana pasa o jeden w prawo i nieszczęście gotowe.Na szczęście Skody można wyposażyć w system Blind Spot Detect, który zgodnie z nazwą szuka zagrożenia w martwym polu. Jak to działa? W lusterkach bocznych samochodów marki Skoda są zamontowane małe czarne znaczki. Kiedy np. po prawej stronie auta znajduje się w martwym polu inny samochód, ikonka zaczyna się świecić.Dzieje się to niezależnie od tego, czy chcemy skręcić. Dzięki temu możemy upewnić się, że jesteśmy bezpieczni, jeszcze zanim w ogóle zasygnalizujemy manewr.Jeden z moich ulubionych systemów. Pamiętacie, jak kilka ładnych lat temu popularne stały się czujniki parkowania? Wielu kierowców tak do nich przywykło, że przestało spoglądać przez tylną szybę przy pozornie prostych manewrach.Na moich oczach pewien mężczyzna kiedyś sromotnie przyłożył w znak drogowy. Powód? On nie spojrzał, a znak był zbyt cienki, aby jego czujniki zareagowały.Teraz teoretycznie jest prościej – coraz częściej mamy przecież do dyspozycji kamery cofania, ale i tam można czegoś nie dostrzec, zwłaszcza kiedy kamera jest po prostu zachlapana czy brudna. Albo nie dopisuje pogoda czy kamerę "oślepia" silne światło. Natomiast dostępny w wielu Skodach system Manoeuvre Assist rozwiązuje ten problem.Dzięki niemu czujniki w trybie ciągłym zbierają dane o "sytuacji" dookoła auta, gdyż są teraz o wiele bardziej zaawansowane niż przed laty. W razie zagrożenia uderzeniem np. w słupek auto zostanie zatrzymane. Taki Front Assist, tylko z każdej strony auta.I właśnie sytuacja analogiczna jak w przypadku Front Assist. Tamten system był przydatny np. w korku czy na autostradzie, a ten przyda się na każdej drodze wielopasmowej.Geneza kłopotu jest taka sama: ty patrzysz na radio w samochodzie, a tu nagle zakręt. A że jedziesz 130 km/h, to chwila nieuwagi może sprawić, że trafisz na sąsiedni pas. Ale on wcale nie musi być wolny…W takiej sytuacji niezastąpiony będzie kolejny system Skody, który jest obecny w wielu modelach marki: Lane Assist. Asystent pasa ruchu rozpoznaje niezamierzone zmiany pasa, co może prowadzić do groźnych sytuacji.Kierowca najpierw jest informowany o zjeżdżaniu ze swojego "toru" przez sygnał dźwiękowy. W razie braku reakcji system przejmuje kontrolę nad pojazdem i utrzymuje go na swoim pasie ruchu. Co istotne, Lane Assist działa od 65 km/h. Nie przerwie więc wam nietypowego manewru np. w ruchu miejskim, z mniejszą prędkością.Zmęczenie to jeden z największych problemów na drogach. Niejednokrotnie słyszymy o śmiertelnych wypadkach, które są spowodowane właśnie zbytnim przemęczeniem na drodze.Skoda dba o nasze bezpieczeństwo i w tej kwestii. W wielu modelach można zamontować system Driver Alert. To funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy. Specjalny czujnik nie tylko obserwuje nasze zachowanie w aucie, ale i śledzi nasze poczynania na drodze.Jeśli więc zaczniecie wykonywać nerwowe manewry spowodowane zmęczeniem, możecie być pewni, że wasza Skoda zaproponuje wam przerwę. I lepiej się posłuchać.Najistotniejszy system ze wszystkich wymienionych powyżej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu w trakcie jazdy swoją Skodą stracisz zdolność do kierowania autem, samochód weźmie sprawy w swoje ręce.Samochody Skody wyposażone w system Emergency Assist po wykryciu braku ruchu kierowcy wystosują sygnał ostrzegawczy. Jeśli nie zareagujesz na niego, samochód wykona kontrolowane hamowanie – takie szarpiące, żeby zwrócić twoją uwagę. Jeśli i to nie pomoże, Skoda sama zwolni, sama zjedzie na pobocze, sama się zatrzyma i włączy sygnalizację ostrzegawczą.Wtedy niezależnie od tego, co się stało, będziesz już bezpieczny.Warto uzmysłowić sobie jeszcze, że te systemy to tak naprawdę tylko początek. Skoda jako marka opracowała dla swoich klientów aż 45 różnych systemów bezpieczeństwa i asystentów jazdy. Wszystko po to, żeby zapewnić kierowcom bezstresową jazdę.Dbałość o nią wyraża się nie tylko poprzez wyżej wymienione rozwiązania – w Skodach znajdziemy choćby antypoślizgowy system ASR czy system stabilizacji toru jazdy ESP. Sam napęd na cztery koła stosowany w autach tej marki wyróżnia się na tle konkurencji, ponieważ jest on stały, a nie "dołączany". Samochód przerzuca dystrybucję mocy na każdą oś wedle potrzeby, ale nie zmienia to faktu, że "pracują" ciągle cztery koła.Każdy z tych systemów stanowi jeden z elementów w układance. Jej końcowy efekt to auta, którym z mojego doświadczenia można zaufać.