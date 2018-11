Georgette Mosbacher i jej pochodzenie. Kim jest ambasador USA w Polsce?

Jeszcze niedawno, ambasador USA w Polsce była przez prawicę wychwalana. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Z przyjemnością przedstawiamy Georgette Mosbacher, desygnowaną na stanowisko Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce! Oficjalna biografia Ambasador Mosbacher -> https://t.co/5DRjLFBy1v. Zapraszamy także na Twittera pani Ambasador: @USAmbPoland pic.twitter.com/8buLQUQkG7 — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) 23 sierpnia 2018

eorgette Mosbacher to pierwsza kobieta na stanowisku ambasadora USA w Polsce. Swoją funkcję objęła za rządów Donalda Trumpa i była sprzymierzeńcem polskiej prawicy i władzy do momentu, gdy nie zaczęła bronić telewizji TVN i wolności mediów w Polsce. Od razu zaczęło się grzebanie w jej życiorysie, pochodzeniu i życiu prywatnym. Kim jest Georgette Mosbacher?Ambasador USA w Polsce ma 71 lat i przed objęciem placówki dyplomatycznej była znana głównie ze świata biznesu. Swoją przygodę z własnymi przedsiębiorstwami zaczęła zaraz po studiach, gdy założyła firmę kosmetyczną.Po bankructwie podjęła pracę dla Fabergé i wyszła za mąż za szefa firmy. W 1987 roku kupiła podupadający koncern kosmetyczny La Prairie i przeprowadziła jego udaną restrukturyzację, by po czterech latach sprzedać go niemieckiemu koncernowi Beiersdorf.Rok później założyła przedsiębiorstwo Georgette Mosbacher Enterprises, zajmujące się doradztwem marketingowym. Potem kierowała działalnością firmy kosmetycznej Borghese.Mosbacher jest związana z polityką od lat 60. Od zawsze należała do Partii Republikańskiej. Przez wiele lat zasiadała we władzach ugrupowania, odpowiadała także za jego finanse. Sponsoruje i promuje także młodych działaczy. Za kadencji Baracka Obamy zasiadała także w Komisji Doradców ds. Dyplomacji.Właśnie tą częścią życia ambasador USA w Polsce zainteresowała się w ostatnich dniach polska prawica . Mosbacher była zamężna trzykrotnie i trzykrotnie się rozwodziła.Pojawił się także wątek pochodzenia amerykańskiej ambasador. Rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Ann Nauert, stwierdziła, że Georgette Mosbacher ma polskie pochodzenie. Jest to prawdopodobnie błąd, a chodziło zapewne o słowackie pochodzenie rodziców ambasador.