Polki mają wybór! Stworzyła opaskę, bo chciała pomóc swojej chorej babci. Dziś jej wynalazek ułatwia życie tysiącom osób

Edyta Kocyk to CEO firmy SiDLY wprowadzającej na rynek teleopaski. • Fot. Edyta Kocyk

K

Opaski SiDLY Care. • Fot. Edyta Kocyk

Systemu opieki SiDLY używa kilka tysięcy osób w całej Europie. • Fot. Edyta Kocyk

Edyta Kocyk – CEO firmy SiDLY. • Fot. Edyta Kocyk

Partnerem wywiadów "Polki mają wybór" z okazji 100. rocznicy przyznania praw wyborczych kobietom w Polsce jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, wspierająca przedsiębiorczość kobiet.

iedy jej babcia zachorowała na demencję, Edyta Kocyk znalazła rozwiązanie, które całej rodzinie pomogło w opiece nad chorą. Teraz opaska SiDLY ma pomóc ambitnej CEO w staniu się europejskim liderem na rynku teleopieki. Porozmawialiśmy z nią o tym, jak program realizowany przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet i Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy – "Biznes w kobiecych rękach" wsparł rozwój SiDLY. Program finansowany jest ze środków Citi Foundation.Wyobraźcie sobie, że w wyniku niekorzystnych sytuacji losowych musicie zajmować się chorym bliskim, np tatą, który przeszedł udar. Zasadniczo ojciec całkiem nieźle sobie radzi, ma jednak lekki paraliż lewej strony ciała, utrudniający mu codzienne życie. Chcielibyśmy mieć wgląd w to, jak wygląda dzień taty, ale mamy własne zajęcia i obowiązki – nie możemy poświęcić mu całego czasu.Dla ludzi, którzy przeżywają podobne historie, rozwiązaniem może być wynalazek Edyty Kocyk – teleopaska SiDLY Care. Dane z opaski są na bieżąco przekazywane do opiekuna. Jeżeli zaistnieje sytuacja alarmowa u użytkownika opaski (np. upadek, przekroczenie zadeklarowanych wartości pracy serca), opiekun zostanie o tym poinformowany. Co najważniejsze – wszystko dzieje się zdalnie, a my możemy w tym czasie studiować, pracować lub robić jeszcze coś innego.System teleopieki SiDLY został wdrożony do wielu samorządów w Polsce i Europie, posiada kilka tysięcy użytkowników, zaś miesięcznie wykonywanych jest nim 150 000 badań.Edyta Kocyk była uczestniczką programu Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy – "Biznes w kobiecych rękach", którego pierwotnym celem było powstanie klastra firm kobiecych z aglomeracji warszawskiej. Obecnie trwa już 5 edycja projektu, w ramach którego corocznie spośród 50 (w bieżącej edycji już 60) starannie wyselekcjonowanych pomysłów biznesowych finalnie powstaje minimum 30 firm prowadzonych przez Panie. W ramach programu wsparciem mentorskim poza zewnętrznymi ekspertami służą menadżerki Citi Handlowy oraz Citibank Europe Plc, centrum usług biznesowych Citi.W roku 100-lecia przyznania praw wyborczych kobietom w Polsce porozmawialiśmy z Edytą Kocyk – ambitną i odnoszącą sukcesy biznesowe CEO marki SiDLY. Dowiedzieliśmy, dlaczego telemedycyna może być przełomem w opiece medycznej oraz co było i jest największą siłą napędową Kocyk w pracy nad własną firmą.To nie jest kwestia wiary a faktów. Fakty mówią o tym, że dzięki telemedycynie skraca się czas postawiania diagnozy oraz oczekiwania na wizytę, zwiększa się dostęp do specjalistów nawet tych z bardzo wąską specjalizacją, zaś zastosowanie urządzeń telemedycznych umożliwia spadek dni hospitalizowanych o 59%.Wyobraźmy sobie, że nasze wyniki badań, mogą w tym samym czasie skonsultować nie jeden lekarz a kilku lub kilkunastu, dodatkowo bazujących na ogromnych bazach danych zbliżonych symptomów. Integracja danych, analiza, szybka reakcja, oraz większe możliwości dostępu do specjalistów - to jest właśnie telemedycyna i przyszłość nowoczesnego leczenia.Ponadto, teleopieka, czyli obszar telemedycyny w którym działamy jest niezwykle rosnący. Rocznie ten rynek rośnie w tempie ok. 18%, zaś co 4 sekundy do grona 44 mln osób chorych na demencję dołącza nowa osoba. Bycie polskim liderem w takiej branży jest bardzo zobowiązujące.Seniorzy, zawody podwyższonego ryzyka, osoby w terapii kardiologicznej, epileptycy - to tylko część użytkowników technologii SiDLY. Niewinnie wyglądająca opaska telemedyczna SiDLY Care stanowi element systemu, który umożliwia codzienną, zdalną opiekę nad bliskimi.Dzięki naszemu rozwiązaniu rodzina użytkownika opaski może wykonywać codzienne obowiązki: pracować, studiować, znajdować się w innym miejscu niż użytkownik opaski i jednocześnie opiekować się bliską osobą.Urządzenie jest pierwszą w Europie certyfikowaną medycznie opaską telemedyczną (certyfikacja TUV Rheinland, kl. 2a). Przy wykorzystaniu autorskich algorytmów, oraz sieci neuronowych firma stworzyła cały system oparty na urządzeniu wearable i zdalnym monitoringu parametrów życiowych. System SiDLY Care składa się z: platform telemedycznej, urządzenia medycznego w formie opaski na rękę, aplikacji iOS i Android.Moduły telemedyczne SiDLY pozwalają m.in. wykrywanie upadków, wezwanie pomocy poprzez przycisk SOS, zlokalizowanie użytkownika, przypominanie o zażyciu leków i zarządzenie lekami, stałe monitorowanie pracy serca i temperatury, ustawienie dziennych aktywności ale także posiadają wiele innych możliwości wykorzystywanych w procesie zdalnej opieki.Wszystkie parametry mierzone przez opaskę są na bieżąco wysyłane na platformętelemedyczną, oraz aplikację, gdzie są analizowane i lekarz bądź opiekun możenatychmiastowo zareagować na nieprawidłowości, oraz sytuacje alarmowe. Ponadto,zastosowanie poszczególnych funkcji, jak np. detekcja omdleń, lokalizacja, czy aktywność są coraz częściej wykorzystywane przez firmy celem monitoringu pracowników zawodu podwyższonego ryzyka. W sytuacjach alarmowych jest wysyłany dodatkowy alert na platformę i telefon opiekuna.Udział w inkubatorze pozwolił mi uwierzyć we własne możliwości. Otrzymałam ogromne wsparcie od mentorki z programu "Biznes w kobiecych rękach". To właśnie Ewa Misiak, moja mentorka, pozwoliła mi na realne spojrzenie na biznes, wsparcie w planowaniu i ułożeniu przemyślanego planu operacyjnego i strategicznego.Ponadto, społeczność kobiet, która zgromadzona jest wokół projektu daje ogromną moc. Myślę, że warto również podkreślić, iż udział w inkubatorze jest szczególnie ważny nie tylko na początku założenia firmy, ale takie relacje i współpraca są potrzebne przez długi okres, bowiem najbardziej potrzebujemy wsparcia w tych trudnych momentach, które są w każdym biznesie.Rozwój SiDLY to w zasadzie dwie reguły, które są naszą doktryną od początku działania firmy. Reguła pierwsza: pracuj z klientem i dla klienta - wszystkie funkcjonalności, cała technologia, system, aplikacje, te wszystkie elementy maja być stworzone według zasad design thinking, czyli mają być tak zaprojektowane aby dawały realną korzyść dla klientów i użytkowników.Reguła druga: globalizacja - idea telemedycyny i teleopieki ma rację bytu dla takich firmy jak SIDLY tylko i wyłącznie gdy zakładamy wyskalowanie produktu i osiągniecie statusu brandu międzynarodowego.Zgodnie z przyjętą rok temu strategią rozwoju sprzedaży międzynarodowej, SiDLY dąży do zwiększenia udziału w przychodach na rynkach zagranicznych. Rok 2018 był i ciągle jest dla SiDLY rokiem ekspansji na rynkach zagranicznych: Włochy, Dania, Hiszpania, Belgia. W 2019, począwszy od Arab Health w Dubaju rozpoczynamy rozwój sprzedaży na rynkach Bliskiego Wschodu.W 2018 roku wielkość sprzedaży na rynku zagranicznym wynosiła ok. 30% całego przychodu firmy i ciągle dążymy do zwiększenia tego udziału, posiadamy użytkowników z 16 państw na świecie a najdalszy zakup naszego produktu nastąpił na początku br i było to 15 500 km od naszej siedziby w Polsce.Warto podkreślić, iż do działalności międzynarodowej przygotowywaliśmy się od początku założenia firmy: zaczynając od stworzenia odpowiednio wykwalifikowanego zespołu, poprzez dostosowanie systemu na rynek międzynarodowy, aspektów prawnych i finansowych a kończąc na strategii współpracy z partnerami zagranicznymi.Nasza opaska jest jedyną w Polsce i pierwszą w Europie opaską na nadgarstek dedykowaną teleopiece, która ma certyfikat bezpiecznego urządzenia medycznego. Spełniamy 19 norm europejskich i w całej Unii Europejskiej nasze rozwiązanie zostało uznane produktem medycznym, które może wykorzystywać lekarz w procesie diagnostyki i terapii.Moją siłą napędową była konieczność opracowania rozwiązania, które miało pomóc mi i mojej rodzinie w opiece nad babcią chorą na demencję. Kiedy okazało się, że udało mi się opracować takie rozwiązanie, moją motywacją była chęć dotarcia z tym rozwiązaniem do jak największej grupy osób z podobnym wyzwaniem co ja.Wtedy byłam na etapie posiadania MVP produktu (produkt, który jest minimalnie gotowy do wprowadzenia na rynek – przyp.red.), aby osiągnąć cel i dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców musiałam mieć narzędzie - firmę, pod marką której mogłabym to realizować. Firma sama w sobie nie jest marzeniem.A czy sukces jest miłym benefitem? Od ponad czterech lat pracuję na rynku gdzie benefitem dla mnie i zespołu SiDLY są informacje i rekomendacje, że to, co stworzyliśmy pomaga ludziom, a jeżeli za tym idą wyniki finansowe – to wówczas wszystko jest na swoim miejscu.Jako założycielkę i CEO firmy motywują mnie oczywiście również liczby, fakt iż wygrywamy z dużymi korporacjami, które stały się importerem tanich rozwiązań chińskich i nieudolnie próbują wejść na rynek profesjonalnych rozwiązań telemedycznych. Cieszę się, że mój zespół jest w stanie rozwijać technologię I sprzedaż nie tracąc przy tym zwinności reakcji i ducha zgranego, efektywnego zespołu. Fakt, iż nasza sprzedaż wzrosła o 400% w tym roku, pokazuje że obraliśmy odpowiednią strategię.Naszym celem jest bycie europejskim liderem rozwiązań teleopieki i to będzie dla mnie spełnienie marzeń ambicjonalnych. Jestem ukierunkowana na osiąganie celów, wytrwale do nich dążę – to pomaga a nie przeszkadza w biznesie.