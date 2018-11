Irena Santor w pierwszym wywiadzie po śmierci Zbigniewa Korpolewskiego. "Jest mi bardzo trudno"

Pierwszy wywiad Ireny Santor po śmierci partnera • Fot. Julia Mafalda / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

I

rena Santor po raz pierwszy zabrała głos po śmierci swojego długoletniego partnera Zbigniewa Korpolewskiego. W rozmowie z "Faktem" przyznaje, że będzie musiała ograniczyć swoją aktywność estradową.Przypomnijmy, Zbigniew Korpolewski miał 84 lata . Był aktorem, reżyserem i prezenterem przedstawień rozrywkowych. Pełnił także funkcję dyrektora w warszawskim Teatrze Syrena. Prowadził m.in. koncerty The Rolling Stones i The Animals. Pisał też teksty satyryczne dla Hanki Bielickiej, kabaretów Dudek i Egida. Zmarł w niedzielę 25 listopada.Zbigniew Korpolewski przez 25 lat związany był z Ireną Santor. Para nigdy nie wzięła ślubu, ale piosenkarka zawsze mówiła o nim jako o "mężu" i tak kazała go nazywać. Rok temu reżyser przeszedł operację serca. Dla usprawnienia procesu rehabilitacji zamieszkał w Domu Artysty i Weterana w Skolimowie. Wraz z nim wprowadziła się tam Irena Santor, która chciała być blisko swojego partnera.Rozmowa z "Faktem" to pierwszy głos Ireny Santor po śmierci partnera. – Staram się być dzielna, ale jest mi bardzo trudno. Proszę wszystkich o wybaczenie. Bo w najbliższym czasie znacznie ograniczę swoją aktywność – powiedziała tabloidowi artystka. Jej najbliższy koncert, który miał się odbyć w Nysie został przełożony na 20 grudnia.źródło: fakt.pl