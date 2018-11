Mieli dostać medal za pożycie małżeńskie. Stanowczo odmawiają z powodu... Dudy

Małżeństwo Ślebodów dziękuje za wyróżnienie, z którym związek ma Kancelaria Prezydenta RP. • Fot. YouTube.com / Prezydent.pl

Otrzymaliśmy- żona I ja powiadomienie Z USC, że przeżyliśmy wspólnie 50 lat I w związku z tym możemy otrzymać pamiątkowe medale Z KANCELARII PREZYDENTA.

NASZA ODPOWIEDŹ BRZMI : POCZEKAMY AŻ PREZYDENT SIĘ ZMIENI. — Daniel Śleboda (@DanielSleboda) 27 listopada 2018

edal za długoletnie pożycie małżeńskie został ustanowiony w 1960 roku. Nadawany jest on parom, które razem przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Takie wyróżnienie miało trafić do rąk małżeństwa Ślebodów, które jednak wymownie odmawia przyjęcia odznaczenia."Otrzymaliśmy, żona i ja, powiadomienie z Urzędu Stanu Cywilnego, że przeżyliśmy wspólnie 50 lat i w związku z tym możemy otrzymać pamiątkowe medale z Kancelarii Prezydenta. Nasza odpowiedź brzmi: poczekamy aż prezydent się zmieni" – pisze na Twitterze Daniel Śleboda."Tylko tak możemy wyrazić swoje niezadowolenie ze stanu naszej Polski po «dobrej zmianie». Nie chcemy mieć u siebie w domu dokumentu z podpisem Przedstawiciela tej Kancelarii Prezydenta. 2020 rok jest blisko, gorzej być nie może" – dodaje w komentarzu pod wpisem Śleboda.Internauci zwracają uwagę, że medal wręcza nie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, tylko Ratusz. "Tak, tylko wręcza to, co zostało podpisane w Kancelarii Prezydenta Polski" – odpowiada niewzruszony Śleboda.