"Rodzina na swoim". Mąż doradczyni Morawieckiego w zarządzie ważnej spółki

Tomasz Górnicki to mąż współpracowniczki premiera, Agaty Górnickiej • Fot. Youtube/Wprost

omasz Górnicki od marca tego roku zasiada w zarządzie spółki BGK Nieruchomości, która odpowiada za rządowy program Mieszkanie+. Prywatnie to mąż Agaty Górnickiej, zaufanej współpracowniczki premiera Mateusza Morawieckiego. Ona z kolei w CV ma nie jedną, a dwie spółki – pracuje w Orlenie i zasiada w radzie nadzorczej PZU.Górnicki to były harcerz, przez wiele lat był instruktorem w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W BGK Nieruchomości pracuje od 2017 roku – najpierw był dyrektorem zarządzającym, a od marca 2018 jest w zarządzie spółki. W ostatnich miesiącach stał się wręcz twarzą programu Mieszkanie+. W mediach opowiadał np. o tym, że w Gdyni "lawinowo rośnie liczba chętnych" do wynajmu mieszkań z rządowego programu.Wcześniej Górnicki pracował w PKO BP, m.in. jako dyrektor ds. nowych technologii. Tak się przypadkowo składa, że szefem tego banku jest Zbigniew Jagiełło, prywatnie przyjaciel premiera Morawieckiego. Jagiełło to bodaj jedyny prezes państwowej spółki, którego nie wymiotła "dobra zmiana".Górnicki to także przyjaciel szefa KPRM Michała Dworczyka. Razem byli w jednej drużynie harcerskiej, znają się od lat. Dworczyk w latach 2012-2015 pracował w... PKO BP.O Agacie Górnickiej, żonie członka zarządu BGK Nieruchomości, pisaliśmy w kontekście "frakcji harcerskiej" w otoczeniu premiera Morawieckiego. Chodzi o młodych współpracowników szefa rządu z przeszłością w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 34-letnia Górnicka zaczynała jako asystentka Morawieckiego w BZ WBK (wcześniej przez kilka lat pracowała w TV Polonia i TV Biełsat), potem została menedżerem biura zarządu i rady nadzorczej banku. Gdy Morawiecki po wyborach 2015 został ministrem rozwoju, błyskawicznie mianował ją szefem gabinetu politycznego. Następnie zabrał ją ze sobą do Kancelarii Premiera.Dziś – oficjalnie – Górnicka w KPRM nie pracuje , ale wciąż cieszy się szczególnym zaufaniem. Od 2 lat zasiada w radzie nadzorczej PZU, gdzie rządzą ludzie kojarzeni ze Zbigniewem Ziobrą, czyli rywalem Morawieckiego. Gdy odeszła z Kancelarii Premiera, wylądowała na stanowisku Dyrektora Biura Relacji z Otoczeniem PKN Orlen.Jak się teraz okazuje, nie gorzej pod rządami PiS ma się jej mąż. Pytanie, czy dlatego, że jest fachowcem, czy ze względu na prywatne relacje z premierem i jego doradczynią.