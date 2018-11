Orlen oficjalnie potwierdził współpracę z Williamsem. Kubica z tej okazji nagrał film dla fanów

Robert Kubica z okazji podjęcia współpracy z PKN Orlen nakręcił specjalny film. • Fot. Twitter / PKN Orlen

C

Mamy wiadomość od Roberta Kubicypic.twitter.com/x03UbPqyMM — ORLEN (@PKN_ORLEN) 29 listopada 2018

hoć Robert Kubica jest kierowcą Williamsa już od kilku dni, to PKN Orlen właśnie teraz oficjalnie potwierdził na swoim Twitterze informację o współpracy z Wiliams Racing Team. Z tej okazji Robert Kubica nagrał specjalny film, który też pojawił się w sieci."Z dumą informujemy, że PKN Orlen został Oficjalnym Partnerem zespołu Williams Racing na sezon 2019" – czytamy na Twitterze koncernu paliwowego.Ponadto z okazji podpisania umowy partnerskiej między szefostwem Williamsa i PKN Orlen sam Robert Kubica nakręcił specjalny film. Zapowiedział w nim swój powrót do świata Formuły 1, walkę o jak najlepsze lokaty i reprezentowanie Polski wspólnie z Orlenem na torach wyścigowych całego świata. Kubica wraca do F1 po ośmiu latach przerwy. Tyle minęło od jego wypadku, a oczekiwanie było poprzedzone długą i bolesną rekonwalescencją – przez wypadek podczas rajdu Ronde di Androa Polak o mało nie stracił ręki. W kończącym się sezonie był kierowcą testowym i rezerwowym w zespole Williams.