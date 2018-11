Zaskakujące zeznania prawnika Trumpa. Może pogrążyć prezydenta USA ws. kontaktów z Rosją

Donald Trump ma ciężki orzech do zgryzienia po zeznaniach Cohena. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

ichael D. Cohen, były prawnik prezydenta Trumpa, który w sierpniu przyznał się do łamania prawa podczas finansowania jego kampanii, w czwartek rano niespodziewanie pojawił się na sali sądowej na Manhattanie. Jak podaje "The New York Times" mężczyzna przyznał się, że kłamał w Kongresie w sprawie inwestycji Trumpa w Rosji. To ogromny cios wymierzony w prezydenta.Proces w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA trwa. Nowego obrotu nada jej zeznanie Michaela D. Cohena, który w czwartek przyznał się, że kłamał w Kongresie USA – podaje " The New York Times ". Wtedy senatorowie chcieli poznać szczegóły na temat porozumienia w sprawie budowy Trump Tower w Moskwie podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku.Ustalano, czy przedstawiciele Trumpa współpracowali z rosyjskimi służbami. Jednak Cohen zeznał wówczas przed członkami Senackiej Komisji Wywiadowczej, że jego kontakt z Kremlem był znikomy w sprawie potencjalnego projektu, a negocjacje okazały się fiaskiem. Media z kolei pisały, że Cohen pisał do Putina, żeby ten popchnął projekt do przodu. Miało się to dziać w czasie trwania kampanii Trumpa.W świetle nowych zeznań Cohena wychodzi na to, że doniesienia amerykańskich mediów były prawdziwe. Nie są to dobre wieści dla Donalda Trumpa , którego słowa Cohena stawiają w bardzo niezręcznej sytuacji.Ostatnie zachowanie prezydenta USA też nie przeczy jego sympatii do Putina. Świadczy o tym chociażby reakcja Trumpa po rosyjskim ataku na ukraińskie statki na Morzu Azowskim. Trump długo wstrzymywał się z komentarzem . Kiedy w końcu to zrobił, nie potępił działań Rosji.Źródło: " The New York Times