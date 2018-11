Ze SKOK-ów trafił do KNF. Media informują o powiązaniach Czuchwickiego z Biereckim

Filip Czuchwicki pracował w Krajowej SKOK, kiedy kierował nią Grzegorz Bierecki. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

F

unkcję dyrektora Komisji Nadzoru Finansowego pełni Filip Czuchwicki. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że całą swoją karierę związał on ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową – podaje portal OKO.press.Czuchwicki pracował w Krajowej SKOK, gdy jej szefem był Grzegorz Bierecki. Następnie zagrzał miejsce w kancelarii obsługującej SKOK-i , która została założona przez syna Grzegorz Biereckiego i jego bliskich współpracowników. Jako dyrektor KNF Czuchwicki wciąż nadzoruje Spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.OKO.press wyliczył powiązania Czuchwickiego ze SKOK-ami. Pełnił on m.in. funkcję specjalisty ds. prawnych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.Co więcej, od 2011 roku pracował jako dyrektor zarządzający i prokurent w kancelarii prawnej Jedliński, Bierecki i Wspólnicy. Bierecki, którego nazwisko pojawia się w nazwie kancelarii, to syn senatora, który jest sekretarzem rady nadzorczej Kasy Krajowej SKOK.Dodajmy, że już jako student i szef NZS na Uniwersytecie Gdańskim Czuchwicki współpracował z ludźmi z Kas i był przez trzy lata stypendystą Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, które było ściśle związanego z Kasami.Przypomnijmy, że niedawno przeprowadzono audyt w SKOK Jaworzno . Audytorzy stwierdzili, że bank wyjątkowo "nonszalancko" udzielał kredytów, co w efekcie zaprowadziło go na skraj bankructwa.źródło: OKO.press