Kalendarz adwentowy Czesława Mozila. Pierwszy odcinek wyjątkowego projektu na Święta

Czesław Mozil

T

en projekt jest także moim osobistym buntem przeciwko papce muzycznej, którą coraz częściej karmią nas w publicznych i komercyjnych stacjach. Całość, zatytułowana "Kiedyś to były święta", jest taką multimedialną wersją kalendarza adwentowego. Od 1 do 24 grudnia będziemy codziennie prezentować nowy teledysk.Inspiracją było coś, co od jakichś trzech czy czterech dekad jest tradycją w duńskiej telewizji. Co roku każda tamtejsza stacja przygotowuje "serial adwentowy", podzielony na 24 odcinki. Zaczęło się od bajek dla dzieci, lecz z czasem pojawiły się duże produkcje dla dorosłych; kryminały i serie kabaretowe. Może kiedyś któraś z polskich telewizji pokusi się na coś takiego?Więcej o projekcie można przeczytać w obszernym wywiadzie dla naTemat . A teraz zapraszamy na pierwszy odcinek. I od razu na wszystkie kolejne.Czesław Mozil i redakcja naTemat.pl