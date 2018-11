Karczewski poleciał do Paryża z "ważnego dla Polaków" powodu. Internauci nie przestają drwić

Cel podróży marszałka Karczewskiego nie wszystkim się spodobał • Fot. Marta Dudzińska / Agencja Gazeta

W drodze do #Paryż.a na wyjątkowe wydarzenie ważne dla wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Wraz z delegacją wezmę udział w poświęceniu Kaplicy Polskiej w Katedrze Notre-Dame. Będzie to także okazja do spotkania z #Polonia francuska w Paryżu i Lille. pic.twitter.com/PXr7wLZxyu — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) 30 listopada 2018

O ku..... Ale to ważne dla Polaków. — Antonio Smoleński 12 (@Antek_Smolenski) 30 listopada 2018

Nie no, święcenie kaplicy strategiczna dla Polski rzecz. Szacun, pełna profeska. — Grzegorz Z Europy (@EuropyZ) 30 listopada 2018

to "ważne wydarzenie" to poświęcenie kaplicy??? chyba śnię?! dla których Polaków jest to tak ważne wydarzenie??? bo z tym "dla wszystkich" to Pan doskonale wie, że przegiął — Ivkanka (@ivazet) 30 listopada 2018

Wydarzenie o znaczeniu strategicznym — Paweł Pręgowski (@PawePregowski) 30 listopada 2018

Świeckie, tanie państwo — Łukasz R (@zyvjec) 30 listopada 2018

olskie władze często angażują się w kościelne aktywności. Nie wszystkim Polakom jednak to się podoba. Dlatego opinia publiczna zareagowała drwinami na ostatni tweet marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, w którym opisał powody służbowej wizyty w Paryżu.Stanisław Karczewski wsiadł w piątek do rządowego odrzutowca i poleciał z oficjalną wizytą do Paryża. O celu podróży do francuskiej stolicy poinformował na Twitterze. Nie wszystkim przypadł on jednak do gustu."W drodze do Paryża na wyjątkowe wydarzenie ważne dla wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Wraz z delegacją wezmę udział w poświęceniu Kaplicy Polskiej w Katedrze Notre-Dame" – czytamy na profilu marszałka na Twitterze.Polscy internauci zareagowali szybko. Większość nich dała do zrozumienia, że nie jest to dla nich "wyjątkowe wydarzenie", a święcenie kaplicy nie powinno być domeną polityków.Inauguracja Kaplicy Polskiej z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze Notre-Dame w Paryżu oraz wprowadzenie do niej relikwii Jana Pawła II odbędzie się w sobotę.