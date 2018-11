Wszystko zostaje w rodzinie. Poseł PiS... "odziedziczył" stanowisko w KPRM po ojcu

Łukasz Schreiber został ministrem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów • Fot. Twitter / Łukasz Schreiber

Premier Mateusz @MorawieckiM powołał mnie na sekretarza stanu w #KPRM. Bardzo dziękuję Panie Premierze za zaufanie - zrobię wszystko aby jak najlepiej wywiązać się z powierzonych mi zadań. Dziękuję też wszystkim za Wasze wsparcie #Premier #praca #nowezadania pic.twitter.com/OdMFIUmTAW — Łukasz Schreiber (@LukaszSchreiber) 30 listopada 2018

Ojciec został marszałkiem w województwie Łódzkiem, na jego miejsce zostaje powołany syn.

Fajnie. Dynastycznie. https://t.co/ty4lQGiuWq — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) 30 listopada 2018

Stanowisko odziedziczone po tatusiu, który dostał stołek marszałka, co? Niezła rodzinka. Że też nie wstyd wam tak żerować na naszych podatkach... — Michał Maciej (@michalmaciej_) 30 listopada 2018

Panie ministrze gratulacje! Czy Pański zakres obowiązków będzie odziedziczony po tacie? — Wypalony Makary (@ZbojMakary) 30 listopada 2018

zybko znaleziono zastępstwo na miejsce Grzegorza Schreibera, który odszedł z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po zajęciu fotela marszałka województwa łódzkiego. Fotel sekretarza stanu "odziedziczył" jego syn, Łukasz Schreiber.Grzegorz Schreiber od trzech lat był sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera. Wszystko zmieniło się jednak w październikowych wyborach samorządowych, po których został on marszałkiem wojewódzka łódzkiego. Schreiber musiał odejść z KPRM, ale zastąpił go... Schreiber. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, tekę po ojcu "odziedziczył" Łukasz Schreiber.Wywołało to dosadne komentarze wielu krytyków. Dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz nazwał wręcz całą sytuację "dynastyczną".Przypomnijmy, że niedawno polska opinia publiczna żyła sprawą rodziny Kamińskich. Syn Mariusza Kamińskiego, Kacper, otrzymał bowiem propozycję pracy w Banku Światowym . Kilka dni temu ujawniono również, że Marcin Przyłębski - syn kierującej Trybunałem Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej - pracuje w PZU