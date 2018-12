Ed Sheeran na serio pokochał Polskę. Był u nas po cichu na wakacjach, teraz pochwalił się zdjęciami

Edowi Sheeranami naprawdę się podoba w Polsce. Muzyk był w wielu miejscach • Fot. instagram.com/teddysphotos / instagram.com/krakowski_standard/

ednemu z najpopularniejszych muzyków świata tak się spodobał nasz kraj, że postanowił pobyć tu nieco dłużej. Z racji swojej rozpoznawalności, dopiero teraz pochwalił się zdjęciami z wakacji w Polsce. Ed Sheeran był na wczasach... na Dolnym Śląsku.Autor takich hitów jak "Shape of You" czy "I See Fire" zagrał w sierpniu w Warszawie dwa wyprzedane koncerty . Już wtedy pokazał sympatię dla polskiej publiki występując w biało-czerwonej koszulce reprezentacji . Okazuje się, że było mu mało, więc wybrał się na zwiedzanie południa Polski.Zdjęcia z pobytu w Polsce wrzucił kilka dni temu. Cała jego wizyta była utrzymana w tajemnicy, ale dociekliwi internauci rozszyfrowali, w których miejscach gościł rudowłosy muzyk z Anglii. Zdjęcia pochodzą z Dolnego Śląska. Artysta pozował na tle Zamku Czocha, który znajduje się w miejscowości Sucha tuż przy granicy z Czechami. Towarzyszył mu jego fotograf. 27-latek odwiedził też Kraków, gdzie pojawił się na najstarszym działającym targowisku w mieście - Starym Kleparzu.Ed Sheeran ogłosił już daty przyszłorocznych koncertów w Europie. Niestety, jak na razie na rozpisce nie ma Polski. Jest za to luka - 5 lipca. Niektórzy podejrzewają , że wystąpi wtedy na festiwalu Open'er w Gdyni.