Wielka akcja ojca Rydzyka. Rozdaje setki tysięcy egzemplarzy książki dla dzieci o seksie

Książka "Kształcenie charakteru" zawiera rady dla dzieci i młodzieży w zakresie seksu. • Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta

O

jciec Rydzyk wraz ze swoimi współbraćmi rozkolportował prawie 300 tys. egzemplarzy książki pt. "Kształcenie charakteru". Podczas sobotnich urodzin Radia Maryja rozprowadzą kolejne tysiące. Książka przeznaczona jest dla dzieci oraz dla młodzieży, która wchodzi w niebezpieczny świat seksu.Autorem "Kształcenia charakteru" jest Marian Pirożyński, który żył w latach... 1899-1964. Był redemptorystą jak ojciec Tadeusz Rydzyk – pisze portal Onet. Książka zawiera wskazówki dotyczące wielu dziedzin życia, w tym seksu."Żadna rozkosz nie poniża godności ludzkiej w takim stopniu, jak erotyczna. Toteż ludzie o wybitnych zdolnościach intelektualnych i o jakim takim poczuciu estetycznym czują obrzydzenie do zaśmiecania swego życia erotyzmem" – twierdzi Pirożyński.Ojciec Pirożyński pisze, że "tylko idioci i matołki lubią obracać się w atmosferze brudów erotycznych: mówić o nich i myśleć". Toteż redemptorysta zaleca walkę z pokusami erotyzmu. Jak to zrobić? Porady są bardzo konkretne: należy unikać sytuacji sam na sam, miękkiej pościeli, wizyt na plażach mieszanych, spacerów na osobności czy sentymentalnych rozmów.W kontekście urodzin Radia Maryja pisaliśmy w NaTemat o kosztach wynajmu sali na tę uroczystość. Oficjalnie to około 20 tys. zł, jednak prawdziwa kwota może być o wiele większa.źródło: Onet