"Mogę powiedzieć, o co prosił mnie prezydent Trump". Mosbacher zdradziła cel swojej pracy w Polsce

mbasador USA w Polsce udzieliła wywiady dziennikowi "Rzeczpospolita". Jest to druga rozmowa z Georgette Mosbacher po wycieku jej listu do Mateusza Morawieckiego i Joachima Brudzińskiego, który dotyczył zarzutów pod adresem TVN-u. Ambasador ujawniła, o co prosił ją Donald Trump obsadzając ją na tym stanowisku.Na początku rozmowy padło pytanie o łamanie w Polsce zasad wolności mediów. Mosbacher zaznaczyła, że nie zna takich przypadków. – Z mojego dotychczasowego doświadczenia w Polsce wynika, że macie wolną prasę – podkreśliła.– Ale moim zadaniem jest zagwarantowanie, że amerykańskie firmy mają równe warunki gry, są traktowane uczciwie. Częścią tego zadania jest również odwoływanie się do fundamentalnych wartości – dodała. Ambasador nie chciała komentować listu do Mateusza Morawickiego i Joachima Brudzińskiego . – Nie mogę komentować prywatnej korespondencji dyplomatycznej pomiędzy mną a polskim rządem – stwierdziła. Jednocześnie zaznaczyła, że jej zdaniem prywatne spotkania i korespondencja powinny zostawać między stronami i nie wychodzić na światło dzienne. – Myślę, że powinniśmy się tego trzymać, jeżeli mamy budować wzajemne zaufanie – powiedziała.Jak zareagowała na krytykę, jaka spotkała ją po opublikowaniu jej listu do szefa polskiego rządu? – Skłamałabym mówiąc, że mi się to podobało. Niektóre z komentarzy naprawdę bolały. Ale czy osłabiły? Nie. Wierzę w swoje wartości, wierzę w mandat, które dał mi prezydent. Będę nadal wykonywała swoją pracę najlepiej jak potrafię. To część polityki – skomentowała ambasador. Georgette Mosbacher podkreśliła, że przed wysłaniem jej do Polski prezydent Trump prosił ją, by reprezentowała fundamentalne wartości Ameryki i by pracowała nad utrzymaniem silnych relacji dwustronnych.– Mam robić wszystko co w mojej mocy, by ułatwić Polsce osiągnięcie niezależności energetycznej, by we współpracy z polskimi partnerami dbać o bezpieczeństwo i starać się neutralizować wszystko to, co mogłoby nam przynieść szkody. I reprezentować amerykańskie firmy, które zainwestowały tu 43 miliardy dolarów – wymieniała.Ambasador potwierdziła także trzy filary stosunków polsko-amerykańskich. Są to niezależność energetyczna, współpraca gospodarcza i współpraca wojskowa.źródło: rp.pl