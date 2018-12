Oryginalny wybór. Duda na spotkanie z sekretarzem ONZ założył góralską marynarkę

Oryginalnie. • Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

rezydent Andrzej Duda spotkał się w Wiśle z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem. Miał przy tym nietypowy strój. Prezydent założył na siebie marynarkę z góralskimi zdobieniami. Zdjęcia ze spotkania już podbijają internet.Obaj panowie spotkali się w wiślańskiej rezydencji prezydenta na nieformalnych rozmowach dotyczących polityki klimatycznej i międzynarodowej. Sekretarz Generalny ONZ pojawił się w Polsce w związku ze szczytem klimatycznym COP24, który odbywa się w Katowicach.Na oficjalnych zdjęciach Kancelarii Prezydenta widać nietypowy strój prezydenta. Duda miał na sobie marynarkę stylizowaną na góralską. Na prawym ramieniu i lewym rękawie miał wyhaftowaną parzenicę (to aplikacja, którą tradycyjnie ozdabiano męskie spodnie). W miejscu guzików również znalazły się stylizowane zapięcia.Przypomnijmy, katowicki szczyt ma na celu przyjęcie mapy drogowej dotyczącej wprowadzania w życie porozumień paryskich w zakresie zatrzymania podnoszenia się temperatury na globie. W poniedziałek 3 grudnia nastąpi oficjalne otwarcie szczytu przez prezydenta Andrzeja Dudę . Potrwa on do 14 grudnia.