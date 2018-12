Sędzia Niedzielak nadzorował konkurs z byłym szefem KNF w roli głównej. Teraz zasiada w Sądzie Najwyższym

Dziwny zbieg okoliczności. • Fot. Jakub Porzycki/Agencja Gazeta

ędzia Piotr Sławomir Niedzielak to jeden z członków nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Jak się okazuje, ten sam sędzia zasiadał w komisji konkursowej, która przyznała 2 miliony złotych dotacji byłemu szefowi KNF Markowi Ch.Konkurs odbył się w 2011 roku i organizowany był przez resort sprawiedliwości. Chodziło o wykonanie "Analizy struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego", która miała być podstawą reformy sądownictwa. – Ktoś zaplanował przetarg tak, by odbył się w gorącym czasie powyborczym – twierdzi informator "Faktu", były pracownik ministerstwa sprawiedliwości. – Było przesądzone, że odchodzi Krzysztof Kwiatkowski. Za niego przyszedł Jarosław Gowin, który chciał reformować strukturę organizacyjną sądownictwa – dodaje.Pomysł byłego szefa KNF-u wybrano w konkursie 26 października, jednak zaproszono go do negocjacji cenowych dopiero miesiąc później, czyli już po przejęciu władzy przez Gowina. Za rozliczenia projektu odpowiadała więc ekipa nowego ministra sprawiedliwości.W konkursowym jury zasiadał sędzia Piotr Sławomir Niedzielak, który niedawno został mianowany na członka Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym Jest to jedna z osób, która przetrwała przetrwała w resorcie sprawiedliwości do dziś. Sędzia Niedzielak dostał nawet awans: ówcześnie był Dyrektorem Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego. Następnie został prezesem Sądu Administracyjnego w Białymstoku, a teraz sędzią Sądu Najwyższego.źródło: fakt.pl