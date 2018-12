"Zamieszki? To taka ich kultura". Politolog odpowiada prawicy, która kpi z dantejskich scen w Paryżu

Screen z Guardian News. Po zamieszkach w Paryżu policja aresztowała blisko 400 osób. • Fot. Screen/https://youtu.be/GPFoK81eloA/Guardian News

Demokratyczny Protest w Paryżu pic.twitter.com/nfLfk3VFAG — Walczący z Lewakami (@lewakami) November 26, 2018

Paryż płonie podczas protestów przeciw polityce Macrona, na ulicach jak po bitwie. Armatki wodne, zdewastowane centrum, eksplodujące auta, zastępy policji, gaz łzawiący. Wyobraźcie sobie 1/10 tego w Polsce, a potem reakcję zachodnich mediów i polityków. Ciekawe czasy. — Marcin Makowski (@makowski_m) November 24, 2018

Już nie tylko Francja i nie tylko ceny paliw. Ruch tzw. „żółtych kamizelek” rozprzestrzenia się po Europie i opanowuje kolejne kraje. Protesty rozpoczęły się w Belgii i Holandii. Czy Polska także się obudzi??https://t.co/QKH3ych3Dz pic.twitter.com/Ok32zzgrDX — Anna (@Laurunia3) December 2, 2018

Zamieszki w Paryżu są częścią kultury politycznej tego kraju, są protestem przeciwko zmianom w polityce socjalnej a nie łamaniem Konstytycji i podstaw demokratycznego państwa jak to ma miejsce w #Polska. Nie porównujmy jabłek z pomarańczami https://t.co/dCvASOtP4i — Marcin Zaborowski (@MaZaborowski) November 25, 2018

Faszyzm na MN to oczywista bzdura, ale z tą kulturą polityczną Francji jednak trochę racji jest. W 68' w czasie rządów de Gaulle'a na ulicach Paryża stały regularne barykady z przewróconych samochodów, a same protesty mogły się skończyć wojną domową. — Sebastian Turała (@SebastianT95p) November 26, 2018

Marcin Zaborowski We Francji związki zawodowe są potężne. U nas ewidentnie, mimo doświadczenia Solidarności, kultura protestów socjalnych jest w Polsce dużo słabsza, bo i związki zawodowe są dużo słabsze. Dlatego protesty społeczne należą do rzadkości.

haos na ulicach Paryża, płonące samochody, bitwa z policją, snajperzy na dachach, blisko 400 osób w areszcie – tak w skrócie wyglądał weekend w stolicy Francji. W całym kraju przeciwko podwyżce cen paliw protestowało ponad 60 tysięcy ludzi. Masowa akcja, mimo swojej gwałtowności, dała niektórym Polakom do myślenia. Jedni porównują je do protestów w obronie konstytucji i się śmieją. Inni pytają: "Czy Polska też się obudzi?".Po wydarzeniach we Francji część Polaków kpi, porównując chuligańskie zamieszki i regularne bitwy na ulicach Paryża do różnych zgromadzeń w Polsce, na przykład Marszu Niepodległości.Zwolennicy obecnego obozu władzy z satysfakcją zestawiają zdjęcia, na których widać, jak w Warszawie pokojowo maszerują rodziny z dziećmi, a w Paryżu leje się krew. Albo jak opozycja manifestowała z białymi różami, a tu pałuje ludzi. Z ironią komentują też płonące samochody. Szydzą, że "po uczestnikach widać zaniepokojenie stanem demokracji w Polsce", a nawet pojawiają się okrzyki: "Konstytucja!".Pojawiają się też pytania, co by było gdyby takie brutalne zamieszki miały miejsce w Polsce, jak wówczas reagowałaby UE? A także wątpliwości, że jak to – 11 grudnia mają w UE rozmawiać o praworządności w Polsce, a z Francji dochodzą nagrania, na których widać brutalność policji?Ale inni pytają w sieci, czy Polacy też się obudzą, bo ostatnio potrafią protestować tylko na Twitterze. Po wielkim zapale pierwszych manifestacji KOD i innych nie zostało praktycznie nic. "Paryż płonie przez podwyżki, a w Polsce mordują wolne media, podwyżki i ... NIC. Cisza" – to tylko jeden z komentarzy.Bunt społeczny we Francji bardzo szybko stał się łatwym punktem odniesienia dla obu stron podzielonej Polski, ale czy słusznie?Były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych uważa, że nie. Napisał o tym na Twitterze i szybko stał się wrogiem prawicy. Znawca Francji, który od lat śledzi wydarzenia w tym kraju, wyjaśnił, że zamieszki w Paryżu są częścią kultury politycznej tego kraju i natychmiast się zaczęło. Pod zdjęciami bitwy na ulicach Paryża posypała się kolejna dawka ironii i kpi: "To tylko taka "kultura polityczna" Francji, nic strasznego", "O, zobaczcie. "Kultura polityczna" i "folklor" Francji".Pomińmy na chwilę brutalność tych zamieszek, skupmy się tylko na proteście.Marcin Zaborowski, dziś politolog w Visegrad Insight, tłumaczy nam, co miał na myśli. – Kwestia strajkowania i protestowania we Francji ma nawet w tym kraju swoje określenie: "kultura strajków". One odbywają się nagminnie, przybierają masowy charakter. Każda osoba, która mieszkała we Francji, wie, że Paryż jest do tego przyzwyczajony. Tu po prostu jest kultura ulicznych protestów – mówi naTemat.Podkreśla, że wszystkie protesty we Francji od lat mają charakter totalnie socjalny: – W żadnym aspekcie nie mają charakteru walki o demokrację, konstytucję, prawa obywatelskie. Teraz chodzi o podwyżki cen paliw. Totalnie nie rozumiem, jak można porównywać strajk i protest we Francji z protestami w Polsce tak, jak robili to prawicowi publicyści. Nie mówiąc o tym, że gdyby w Polsce działo się to, co we Francji, to Komisja Europejska by interweniowała.A gdyby chodziło o demokrację? O konstytucję? Czy Francuzi protestowaliby z taką samą siłą? – Tak było w 1968 roku. To był protest polityczny związany z niezadowoleniem ze sposobu, w jaki władzę sprawował de Gaulle. Francuska demokracja była wtedy jeszcze świeża. Moim zdaniem dziś reakcja byłaby podobna. Mielibyśmy masowe protesty, jak w 1968 roku – odpowiada Zaborowski.Tamte protesty, które zaczęły się od studentów, do których dołączyli robotnicy i inne warstwy społeczeństwa, sparaliżowały cały kraj.W Polsce były masowe protesty w 2015 roku i 2016 roku. Były marsze KOD, Czarne Protesty, obrona sądów, wielkie demonstracje przed Pałacem Prezydenckim i Sejmem. A potem zapał minął, choć niezadowolenie wciąż jest demonstrowane, zwłaszcza w sieci. Dlaczego, patrząc z francuskiej perspektywy, tak się dzieje? Nawet protesty grup zawodowych – na przykład nauczycieli – nie są wcale liczne, a już na pewno nie można ich nazwać masowymi.Marcin Zaborowski uważa, że jeśli chodzi o niezadowolenie z polityki społecznej, w Polsce brak jest związków zawodowych, które pociągnęłyby tłum. A jedyny, największy, czyli "Solidarność" jest tak naprawdę prorządowy.To bardziej ogólna uwaga do francuskich strajków, bo w przypadku obecnego protestu ludzie jednak skrzyknęli się głównie przez Facebooka. Tak, jak w Polsce, na początku KOD.– Myślę, że w Polsce nie ma protestów społecznych, bo ludzie są skoncentrowani na własnym dobrobycie i własnych interesach. Każdy ciągnie w swoją stronę. Ludzie myślą bardziej o sobie, o swojej rodzinie niż o interesie grupowym. A Francuzi w w ogóle są politycznie i społecznie bardzo aktywni – już na poziomie dzielnicowym, współpracy sąsiadów. Partycypacja w wyborach wynosi 80-90 procent. Jest większa świadomość i wola do uczestnictwa w czymś, co jest zbiorowe – tłumaczy politolog.Słyszę, że we Francji to normalne, że ludzie potrafią się zmobilizować. Wciąż żywa jest pamięć o rewolucji francuskiej, nawet uczestnicy obecnego protestu się na nią powołują: – Ulica we Francji ma swój głos. To jest politycznie rozpoznawalne, że jest prezydent, jest premier i parlament, ale jak ulica wyjdzie i coś powie, to prawie jest jak czwarta władza. Trzeba ją wziąć pod uwagę.Z powodu tej ulicy we Francji trudno jest wprowadzać reformy bolesne dla społeczeństwa. Przekonał się o tym zarówno prezydent Sarkozy, Hollande, a także Chirac w latach 90. Ten ostatni, z powodu protestów, zwolnił premiera Alaina Juppe.Marcin Zaborowski: – Wszystkie rządy od lat 90., które próbowały wprowadzać reformy, po potężnych protestach potem się z nich wycofywały.Na przykład Nikolas Sarkozy w ostatnich miesiącach swoich rządów przeżył trzy ogólnokrajowe strajki generalne. W jednym z nich miało wziąć udział nawet blisko 3 miliony ludzi. Tak francuskie związki zawodowe protestowały przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Wkrótce potem z Francji zaczęły napływać informacje, że Sarkozy zaczyna ustępować. Wielu Polaków, patrząc na Francję, ale też inne kraje, nie potrafi tego zrozumieć. Niektórzy przypominają jeszcze Grecję, nawet Bułgarię i Rumunię, w których niezadowolenie z powodu działań rządu cały czas potrafi wyciągnąć tysiące ludzi na ulice. A u nas już nie.Przy okazji protestów we Francji jest jeszcze jedna ważna rzecz, której nie można pominąć. Agresja i przemoc. Palenie samochodów na niespotykaną skalę, akty wandalizmu, starcia z policją.Nasz rozmówca tłumaczy, że choć protesty weszły do francuskiej kultury, ten element jest w nich nowy: – Francja jest krajem etnicznie podzielonym i okolice dzielnic wokół Paryża czują się wykluczone. Część młodzieży stamtąd się radykalizuje. To ta młodzież powoduje, że protesty przybierają radykalny charakter. Chuligani wykorzystują protest społeczny. Korzystając z okazji rabują też sklepy.Zaznacza, że "żółte kamizelki" nie mają z nimi nic wspólnego, choć właśnie takie obrazy poszły w świat.