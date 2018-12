"Zostałam pobita we własnym domu". Felicjańska opublikowała wpisy, które szybko usunęła

Ilona Felicjańska napisała na Facebooku, że została pobita we własnym domu. • Fot. Grażyna Marks / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

I

trwa ładowanie postu...



Zobacz oryginał

trwa ładowanie postu...



Zobacz oryginał

lona Felicjańska padła ofiarą przemocy. Była modelka zamieściła w niedzielny wieczór wpisy na Facebooku, z których wynika, że została pobita we własnym domu. Na szczęście, jak napisała w kolejnym poście, sytuacja została opanowana."Zostałam pobita we własnym domu. Policjanci nie pokazali mi legitymacji, bo on zadzwonił"– napisała tajemniczo Felicjańska. Nie wskazała jednak sprawcy, napisała o nim "on". W kolejnych komentarzach pisała, że ów mężczyzna więził ją w domu. Na szczęście – jak twierdziła – miała przy sobie telefon.Posty i komentarze szybko zniknęły z internetu. Jak wynika z ostatniego wpisu Felicjańskiej na Facebooku, cała sytuacja miała już zostać opanowana. Była modelka podziękowała za wsparcie i zapewniła, że "wszystko już jest ok".Niecałą dobę wcześniej pojawiły się inne wpisy Felicjańskiej, które być może rzucają nieco światła na sprawę. W nocy z sobotę na niedzielę podziękowała synowi za wsparcie w trudnych chwilach.Kilka dni wcześniej Felicjańska opublikowała też post, w którym przypomniała o Międzynarodowym Dniu Walki z Przemocą wobec Kobiet.Modelka kilka lat temu otwarcie opowiedziała o tym, że była uzależniona od alkoholu . W rozmowie z naTemat zauważyła jednak, że w Polsce dominuje stereotypowe podejście do osób walczących z tym nałogiem. Alkoholik to menel spod budki z piwem, alkoholiczka to dziwka – mówiła Felicjańska w rozmowie z Tomaszem Golonko.