Duda chce wziąć odpowiedzialność za światowy klimat. Zaskakujące słowa na szczycie w Katowicach

Andrzej Duda wygłosił przemówienie inauguracyjne na szczycie klimatycznym w Katowicach. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

P

olska jest dziś gotowa do wzięcia swojej części odpowiedzialności za międzynarodowe bezpieczeństwo, także w wymiarze polityki klimatycznej – powiedział Andrzej Duda podczas inauguracyjnego przemówienia szczytu klimatycznego w Katowicach.Duda zwrócił uwagę, że COP24 w Katowicach odbywa się w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.– Organizacja szczytu klimatycznego to dowód, że tak jak odrodzona Polska 100 lat temu, tak dziś nasz kraj aktywnie działa na rzecz pokojowej współpracy pomiędzy państwami, opartej na zasadach: przestrzegania prawa międzynarodowego, równości, solidarności i wzajemnego szacunku – powiedział prezydent.– Świat stoi przed kolejnym historycznym testem. Tu w Katowicach my, światowi liderzy musimy udowodnić, że jesteśmy gotowi, aby w pełni wdrożyć plan, który zaprojektowaliśmy w roku 2015. Porozumienie Paryskie było dokumentem politycznym, który definiował podstawowe założenia światowej polityki klimatycznej – dodała głowa państwa.Jak zauważył Andrzej Duda, świat mimo postępu technologicznego wciąż boryka się z problemem zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkości. – Miliony ludzi wciąż żyją bez bezpiecznego dostępu do wody, żywności, energii czy edukacji – mówił. Zdaniem głowy państwa niwelowanie tych niesprawiedliwości i danie wszystkim szansy na zrównoważony rozwój to jedne z najważniejszych wyzwań.W związku z odbywającym się w Katowicach szczytem Andrzej Duda spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. Media obiegły zdjęcia stroju głowy państwa, prezydent założył marynarkę z góralskimi zdobieniami . Katowicki szczyt ma na celu przyjęcie mapy drogowej dotyczącej wprowadzania w życie porozumień paryskich w zakresie zatrzymania podnoszenia się temperatury.źródło: RMF FM