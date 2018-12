Neumann dostał zarzut przekroczenia uprawnień. Nie przyznaje się do winy

Sławomir Neumann dostał zarzut przekroczenia uprawnień w jeleniogórskiej prokuraturze. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ławomir Neumann stawił się w poniedziałek na przesłuchanie w prokuraturze w Jeleniej Górze. Posłowi PO został postawiony zarzut przekroczenia uprawnień przy kontraktowaniu usług medycznych w mazowieckim NFZ w 2013 roku. Szef klubu PO nie przyznał się do winy.– Usłyszałem zarzut przekroczenia uprawnień, nie przyznałem się do winy – powiedział Sławomir Neumann. Rzecznik prokuratury z Jeleniej Góry Tomasz Czułowski podał wcześniej, że posłowi PO ma został postawiony zarzut ws. nieprawidłowości w kontraktowaniu usług medycznych z zakresu okulistyki.Efektem działania Neumanna miało być "osiągnięcie korzyści majątkowych w wysokości 13,5 miliona złotych przez warszawską klinikę medyczną, która bezprawnie pobierała od pacjentów opłaty za zabiegi finansowane w rzeczywistości przez Narodowy Fundusz Zdrowia".Sprawę prokuratura bada od 2017 roku. Dotyczy warszawskiej kliniki Senso r, która dostała kontrakt NFZ, a mimo to pobierała opłaty od pacjentów. Potem ponownie przyznano jej kontrakt za 12 mln zł. Zdaniem śledczych, o odnowienie umowy miał zabiegać ówczesny wiceminister zdrowia Sławomir Neumann."Mimo wykrytych nieprawidłowości Narodowy Fundusz Zdrowia - wskutek nacisków wiceministra Neumanna - wycofał się z wypowiedzenia klinice kontraktu i przedłużył go na kolejny rok" – podała wcześniej Prokuratura Krajowa.źródło: RMF FM