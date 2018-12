O majątku prałata Henryka Jankowskiego krążyły legendy. Jego przyjaciel: "umarł jako biedak"

Prałat Henryk Jankowski. • Fot. Damian Kramski / Agencja Gazeta

ilkanaście lat temu prałat Henryk Jankowski znalazł się na liście najbogatszych Polaków, którą opublikował tygodnik "Wprost". Zajął 80. miejsce, zaraz za szefem dużej firmy budowlanej, a przed właścicielem sieci sklepów i delikatesów. O majątku duchownego, który zmarł w 2010 roku krążyły legendy. Nie krył się z tym, że lubił luksusowe samochody, meble, ubrania i trunki. Zbudował imponujący biznes, ale umarł "jako biedak".W 1998 roku "Wprost" publikuje kolejną listę najbogatszych Polaków. Na 80. pozycji umieszcza księdza prałata z parafii św. Brygidy. I tak uzasadnia wybór Henryka Jankowskiego : "Luksusowo wyposażona plebania, piękny księgozbiór, kolekcja białej broni, komfortowy mercedes. Ksiądz Jankowski kontroluje pośrednio kilka znaczących na wybrzeżu firm – jest ich udziałowcem lub właścicielem".Ksiądz temu oczywiście zaprzeczał w rozmowie z dziennikarzami "Gazety Wyborczej". Dziwił się, czego to media nie wymyślą. Powtarzał, że nie jest ani udziałowcem, ani właścicielem żadnej firmy, a jedynie członkiem Rady Nadzorczej Baltic Banku. Podkreślał też, ze nie kolekcjonuje broni białej, a wszystko, co ma to pamiątki i prezenty od wojska, policji i harcerzy. Dodał też, że jego mercedes ma cztery lata.Ale media bardzo często rozpisywały się na temat luksusów duchownego, kapelana "Solidarności" i wieloletniego proboszcza parafii im. św. Brygidy w Gdańsku (tę funkcję pełnił do 2004 roku).W 2004 roku ks. Jankowski sprzedawał "ciegiełki", czyli australijskie wina Monsignore (Prałat). Dochód z ich sprzedaży miał być przeznaczony na wykończenie budowy bursztynowego ołtarza w kościele św. Brygidy.Jak kreśli portal Info.wiara.pl biznes prałata ruszył pełną parą, gdy powołał w 2005 roku Instytut ks. Henryka Jankowskiego. Miał on m.in. chronić tradycje niepodległościowe i solidarnościowe. Zaczęło się od wody mineralnej (produkowała ją firma z Muszyny - Cechini), której były kapelan "Solidarności" użyczył swojego wizerunku. Były też handel monetami z wizerunkiem Jana Pawła II.Kilka lat później duchowny postanowił zakupić kawiarnię w pobliżu Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie (dziś stadion PGE Narodowy). Jak czytamy na łamach Info.wiara.pl: "Ma tam powstać centrum biznesowo-kulturalne, które ma przynieść dochody podczas piłkarskich mistrzostw Euro 2012". Później dziennikarze ujawniają, że duchowny miał w 16 miastach Polski otworzyć sieć klubokawiarni.W 2007 roku "Dziennik" informuje, że ks. Jankowski zakupił wart ponad milion luksusowy apartament w Krynicy-Zdrój. Oficjalnie lokal nabył instytut duchownego, ale to on sam miał zamieszczać w willi.W 2010 roku Henryk Jankowski umarł. A jego przyjaciel Jerzy Borowczak, legenda "Solidarności", opowiadał dziennikarzom " Super Expressu" , że prałat "umarł jak biedak, żebrak".– Nie miał niczego, nawet samochodu. Wszyscy go zostawili. Zostało kilku przyjaciół, pomagaliśmy mu finansowo. Bo on tej swojej emerytury miał 600 złotych. Płaciliśmy za niego rachunki telefoniczne – mówił Borowczak.W 2004 roku człowiek, który odprawiał legendarne masowe nabożeństwa podczas strajków w Stoczni Gdańskiej i był niegdyś najbliższym przyjacielem i spowiednikiem Lecha Wałęsy został oskarżony przez matkę jednego z byłych ministrantów o wykorzystywanie seksualne syna i wpędzenie chłopaka w problemy.Choroba i wycofanie prałata Jankowskiego z życia publicznego pomogły jednak w wyciszeniu oskarżeń. Ale sprawa wróciła w 2013 roku, już po śmierci duchownego. Wówczas Peter Raina potwierdził, że na plebanii kościoła św. Brygidy w Gdańsku działy się rzeczy bardzo niepokojące. O tym w rozmowie z dziennikarzami "Dużego Formatu" ("Gazety Wyborczej") opowiedziały także inne ofiary duchownego