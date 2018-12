Duda leci do USA. Chce oddać cześć zmarłemu prezydentowi Bushowi

Andrzej Duda we wtorek leci do USA wciąż udział w pogrzebie George'a H.W. Busha. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

wtorek Andrzej Duda wprost ze szczytu klimatycznego w Katowicach poleci do USA. W środę odbędzie się uroczysty pogrzeb 41. prezydenta USA George'a H.W. Busha. W tym dniu w całych Stanach Zjednoczonych będzie obowiązywała żałoba narodowa.Jak informuje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, Andrzej Duda planuje na wtorek podróż do Stanów Zjednoczonych. Tym razem jednak nie będzie to wizyta robocza na forum ONZ czy próba spotkania się z prezydentem Trumpem. Andrzej Duda chce wziąć udział w ostatnim pożegnaniu George'a. H.W. Busha. Pogrzeb odbędzie się w środę.Bush był czterdziestym pierwszym prezydentem USA . Rządził przez jedną kadencję w latach 1989-93. Wcześniej był wiceprezydentem w administracji Ronalda Reagana. Walkę o reelekcję przegrał z Billem Clintonem. Bush był też ambasadorem USA przy ONZ oraz dyrektorem CIA.