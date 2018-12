Duda pochwalił się zdjęciem ze szczytu. "No to już nikt nie fiknie panu prezydentowi"

Andrzej Duda opublikował na Twitterze zdjęcie z Arnoldem Schwarzeneggerem ze szczytu klimatycznego COP24. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

poniedziałek rozpoczął się szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach. Andrzej Duda zapowiedział w mowie inauguracyjnej, że Polska weźmie odpowiedzialność za światowy klimat. We wtorek prezydent odbył jedno ze spotkań na szczycie. I udokumentował je zdjęciem na Twitterze.Prezydent spotkał się z gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem. Politycy na zdjęciu entuzjastycznie "przybijają piątkę".Pod zdjęciem, który udostępniła Kancelaria Prezydenta na Twitterze, dominują żartobliwe i złośliwe komentarze. "Igrzyska memów uważam za otwarte", "No to już nikt nie fiknie Panu Prezydentowi" czy "Terminator i Plastuś". Niektórzy internauci jako komentarze wybrali gify czy memy.Przy okazji szczytu w Katowicach przypomniano też tweet Andrzeja Dudy z 2013 r. , w którym stereotypowo odniósł się do kwestii globalnego ocieplenia . Wpis budził emocje na Twitterze w kontekście zapowiedzi prezydenta o wzięciu odpowiedzialności przez Polskę za klimat na Ziemi.