Huawei otworzy w Warszawie pierwszy flagowy sklep w Europie Środkowo-Wschodniej

Bartosz Świderski

ierwszy flagowy sklep Huawei w Polsce i tej części Europy wystartuje już 15 grudnia w Arkadii. W sklepie będzie dostępne pełne portfolio marki: smartfony, laptopy, tablety, wearables i akcesoria. Na 15 i 16 grudnia zaplanowano liczne atrakcje dla kilentów: promocje, konkursy i spotkania z influencerami z #TeamHuawei, w tym z Anną Lewandowską i Sarsą.Sklep będzie nie tylko miejscem sprzedaży, ale także przestrzenią, gdzie będą pokazywane nowości marki , jako w jednym z pierwszych miejsc w Polsce. Klientów będzie obsługiwać 12 specjalistów sprzedaży. Sześć dodatkowych osób będzie świadczyć usługi serwisowe.W konferencji prasowej, która odbyła się 3 grudnia, wziął udział ambasador marki Robert Lewandowski i Yanmin Wang, prezes Huawei Consumer Business Group. Prezes ogłosił przedłużenie kontraktu z Lewandowskim jako ambasadorem marki. Robert Lewandowski idealnie odzwierciedla hasło naszej marki "Make it possible". Dzięki uporowi i ambicji osiągnął szczyty w swojej profesji. Podobnie jak Robert, wierzymy, że wszystko jest możliwe. Ten rok jest dla nas szczególny, staliśmy się drugim największym producentem smartfonów na świecie. Marką, która wyznacza trendy w branży i oferuje najpotężniejsze telefony – powiedział Yanmin Wang.– Huawei jest marką, która nieustannie mnie zaskakuje, która z każdym nowym produktem jest w czymś pierwsza na świecie. Od początku współpracy czułem, że ma duży potencjał i będzie się rozwijać. Huawei pasuje do mnie, do drogi, jaką przeszedłem – skomentował Robert Lewandowski.– Hasło "Make it possible", jakie przyświeca firmie, doskonale odzwierciedla również moją historię – też musiałem wielokrotnie stawiać czoła przeciwnościom losu i walczyć, by być jeszcze lepszym i nigdy się nie poddałem. Cieszę się, że jestem ambasadorem Huawei, częścią całego #TeamHuawei i zawsze czekam z niecierpliwością na nowe produkty marki – dodał napastnik reprezentacji Polski.