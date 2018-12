Sejm uczci żydowskie święto Chanuki. Reakcja internautów pokazuje, co jest nie tak z tym narodem

Chanukę uczczono w Sejmie także przed rokiem. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

W

niedzielę rozpoczęło się tegoroczne Święto Poświęcenia, czyli Chanuka. Uroczystość potrwa osiem dni, święto zostanie uczczone także w polskim Sejmie, o czym poinformowano na Twitterze. Reakcja internautów była natomiast zwyczajnie… żenująca."W środę 5 grudnia o godz. 16.00 w Sejmie (hall główny, I piętro) odbędzie się uroczystość zapalenia lampy chanukowej z okazji żydowskiego święta świateł. Organizatorem przedsięwzięcia jest Chabad-Lubawicz Polska" – informuje Sejm na swojej witrynie."Uroczystości będzie towarzyszyć okolicznościowa wystawa 'Chanuka - wystawa fotografii z Mea Shearim w Jerozolimie'. Wystawa składa się z 11 plansz przedstawiających obchody święta świateł w najstarszej ortodoksyjnej dzielnicy Jerozolimy zamieszkałej przez społeczność chasydzką" – dodano w komunikacie prasowym.O wszystkim poinformowano także na Twitterze:I dokładnie pod tym wpisem rozpoczął się karygodny festiwal hejtu i szerokorozumianego antysemityzmu."Chyba was po***ało", "Żydowskie kundle", "Jestem katolikiem, nie róbcie cyrku z Sejmu", "Zapalcie sobie świeczkę w dzień wyborów. Żałobną" – to tylko niektóre komentarze. I to te bardziej "cywilizowane", włącznie z tym ocenzurowanym.Pod tweetem nazbierało się niemal 300 komentarzy. Większość właśnie w takim stylu. Dodajmy, że Sejm co roku pamięta o Chanuce i jest tak od wielu lat.