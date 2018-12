"Najgorsze mamy już za sobą". Dawid Kwiatkowski pomógł wyjść rodzicom z alkoholizmu

O tym co działo się w rodzinie, Dawid Kwiatkowski opowiedział w wywiadzie dla "Party". • Fot. Małgorzata Kujawka/Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

W

wywiadzie dla magazynu "Party" Dawid Kwiatkowski przyznał, że jego rodzice zmagali się z nałogiem. Piosenkarz pomógł wyjść im zerwać z alkoholem. Choć dziś nie ma powodów do narzekań, w dzieciństwie - jak opowiada idol nastolatek - nie było tak różowo.Dawid Kwiatkowski co prawda jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, przez które porozumiewa się ze swoimi fanami, jednak o jego życiu prywatnym było wiadomo bardzo niewiele. Przy okazji prac nad autobiograficznym filmem, udzielił wzruszającego wywiadu. Piosenkarz przyznał, że jego rodzice przez lata zmagali się z problemami alkoholowymi.– Mówię to po raz pierwszy w życiu, bo wiem, że najgorsze mamy już za sobą. Mama wygrała walkę z chorobą alkoholową i jestem z niej cholernie dumny. O tej walce opowiem szczegółowo w moim biograficznym filmie, który ukaże się w przyszłym roku. Chcę to zrobić, aby moi fani wiedzieli, że nie można się bać! – powiedział Kwiatkowski w rozmowie z "Party".Jak przyznał piosenkarz, w walce o pokonanie nałogu rodziców pomogli mu dziadkowie, którzy mieszkali tuż obok niego.– Pierwsze działania podjęliśmy wspólnie z babcią. Byłem przekonany, że skoro nie przebywam już pod opieką rodziców, to niewiele mogę zdziałać. A tak nie jest! Otóż jeśli ktoś się zatracił w nałogu, może stwarzać zagrożenie dla siebie i dla otoczenia - państwo pomaga wyleczyć taką osobę. Pomocy szukałem gdzie tylko się dało: w szkole u pedagoga, w domu opieki społecznej – dodał Dawid Kwiatkowski . Film o życiu Kwiatkowskiego ma się ukazać w przyszłym roku.źródło: party.pl