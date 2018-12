Posłanka PiS powiedziała coś absurdalnego o księżach-pedofilach. Potem się wyparła swoich słów

Bernadeta Krynicka oceniła, że ksiądz jak każdy człowiek ma prawo popełniać grzechy. Chodziło o pedofilię. • Kadr z programu "Polska i świat" / TVN24

Posłanka #Krynicka z PiS o pedofilii w kościele rzekła dla @tvn24 -Trzeba zrozumieć w końcu, że ksiądz to jest człowiek, a nie postać święta, jak każdy, i ma prawo do popełnienia pewnych grzechów, błędów.

Szanowna @Berni_Krynicka! NIE! Ksiądz nie ma prawa molestować dzieci pic.twitter.com/7uHs2VSaN7 — Adam Jankowski (@JankowskiAdamTT) 4 grudnia 2018

Szanowna Pani Poseł, wszyscy oglądający "Polskę i Świat" to obejrzeli i usłyszeli. Służę nagraniem. Sądzę, że jutro będzie się Pani tłumaczyła z tych słów we wszystkich mediach. — Adam Jankowski (@JankowskiAdamTT) 4 grudnia 2018

– Trzeba zrozumieć w końcu, że ksiądz to jest człowiek, a nie postać święta, jak każdy, i ma prawo do popełnienia pewnych grzechów, błędów – powiedziała posłanka PiS Bernadeta Krynicka w programie "Polska i świat" w TVN24. Krynicka próbowała potem wypierać się swoich słów.Wypowiedź Krynickiej przytoczył na Twitterze Adam Jankowski z Platformy Obywatelskiej. "Szanowna Pani. NIE! Ksiądz nie ma prawa molestować dzieci" – dodał oburzony polityk.Bernadeta Krynicka odpowiedziała mu pełnym oburzenia tonem. "Szanowny Panie, zwyrodnialcy krzywdzący dzieci, bez względu na zawód czy sprawowaną funkcję powinni zostać osądzeni i skazani. Proszę nie wkładać w moje usta słów, których nie powiedziałam" – napisała."Szanowna Pani Poseł, wszyscy oglądający 'Polskę i Świat' to obejrzeli i usłyszeli. Służę nagraniem. Sądzę, że jutro będzie się Pani tłumaczyła z tych słów we wszystkich mediach" – ripostował Jankowski.A jak było naprawdę? Sprawdziliśmy. – Myślę, że to już jest parodia. Czy pedofilia jest tylko wśród księży? Może zrobimy komisję, która będzie badać pedofilię wśród nauczycieli, wśród lekarzy, pielęgniarek – powiedziała Bernadeta Krynicka w TVN24 i wybuchnęła śmiechem ze swojego własnego "żartu".– Trzeba zrozumieć w końcu, że ksiądz to jest człowiek. Nie jest to postać święta, tak jak każdy z nas ma prawo do popełnienia pewnych grzechów, błędów – dodała posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Całe nagranie można zobaczyć tutaj . Wypowiedź posłanki zaczyna się po 1 minucie i 25 sekundach nagrania.Bernadeta Krynicka "wsławiła się" wcześniej kilkukrotnie nie tylko wypowiedziami. Media obiegło zdjęcie z Sejmu, na którym parlamentarzystka uciekała przed protestującymi niepełnosprawnymi i ich rodzicami.Posłanka zgłosiła też w kontekście pomocy dla niepełnosprawnych absurdalny pomysł , tłumacząc, że władza tworzy strzelnice właśnie dla nich. Głośno było także o jej dziwnych próbach odpowiedzi na pytanie, co zrobiła dla Polski , które jej kilkukrotnie zadawano.