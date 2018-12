Zarząd PO zbiera się w sprawie konfliktu w Nowoczesnej. Gasiuk-Pihowicz jedną nogą w Platformie?

Gorąco na linii PO-Nowoczesna. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Klub @Nowoczesna jest za wzmacnianiem #KoalicjaObywatelska i wspólnym startem @Nowoczesna i @Platforma_org w kolejnych wyborach, ale zadecydował, że wspólny klub dziś zmniejszy możliwość pozyskiwania wyborców dla KO.

Dlatego dziś zagłosował przeciwko temu rozwiązaniu. — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) 5 grudnia 2018

opołudniu ma zebrać się zarząd Platformy Obywatelskiej, który zajmie się sytuacją w Nowoczesnej. Radio RMF FM informuje, że przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz jeszcze dziś miałaby przejść do PO, a konflikt w Koalicji Obywatelskiej narasta.Zebranie zarządu PO ma odbyć się w sprawie poważnej różnicy zdań, która po porannych uchwałach obu klubów parlamentarnych nastąpiła w Nowoczesnej.Politycy PO w nieoficjalnych rozmowach wyrażają przekonanie, że sześcioro posłów Nowoczesnej, którzy są zwolennikami utworzenia wspólnego klubu PO i .N w Sejmie, wkrótce opuści swoją partię. Jednocześnie PO ma być otwarta na ich przejście do struktur większej partii opozycyjnej.Wśród nich miałaby być sama przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz, która jest największą zwolenniczką połączenia klubów. Według RMF FM, miałoby się to stać jeszcze w środę.Przypomnijmy, poważne zamieszanie powstało po tym, jak prezydium klubu Nowoczesnej przyjęło uchwałę o połączaniu się z PO. Przeciwko są jednak posłowie tej partii na czele z przewodniczącą partii Katarzyną Lubnauer, która stwierdziła, że Kamila Gasiuk-Pihowicz "wystąpiła wbrew opinii całej partii".źródło: rmf24.pl