"Wstydzę się, że jestem Polakiem". Serial TVN o uchodźcach faktycznie wywołał oburzenie

Prowadzącym program "Wracajcie, skąd przyszliście" jest Piotr Kraśko • Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

„Wracajcie, skąd przyszliście” – nowy program Piotra Kraśki już dziś w TVN „Nie ma takiego pytania dotyczącego uchodźców, które Polak może mieć w głowie, a które w tym programie by nie padło” – tak Piotr Kraśko mówił dziś o „Wracajcie, skąd przyszliście” https://dziendobry.tvn.pl/a/wracajcie-skad-przyszliscie-juz-dzis-na-antenie-tvn Pierwszy odcinek już dziś o 21.30 zobaczcie go, by podobnie jak uczestnicy programu skonfrontować swoją perspektywą z rzeczywistością uchodźców. Opublikowany przez Dzień Dobry TVN Środa, 5 grudnia 2018

Na facebookowej stronie TVN roi się od negatywnych komentarzy • Screen z Facebook / TVN





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

"Wracajcie, skąd przyszliście" to serial dokumentalny TVN, który już po ogłoszeniu prac nad nim wywołał burzę wśród widzów i internautów. Osoby przeciwne imigrantom obawiały się nachalnej propagandy. W pierwszym odcinku programu padło wiele słów, których odbiorcy po TVN raczej by się nie spodziewali.Prowadzącym program jest Piotr Kraśko. "Chciałbym, żeby ludzie sami to zobaczyli i po pierwszym odcinku, a najlepiej po wszystkich czterech częściach wygłosili swoją opinię. Na pewno takiej opowieści o losie uchodźców i o tym, jak Europa ich zmienia i jak oni zmieniają Europę, moim zdaniem do tej pory nie było" - mówił w wywiadzie dla naTemat.Formuła produkcji zakłada, że w podróż śladami uchodźców wybiera się nie tylko dziennikarz, ale i zwykli ludzie o różnych poglądach. Wzajemne dyskusje, bycie twarzą w twarz z imigrantami i zobaczenie na własne oczy jak wygląda ich sytuacja, zmieni ich nastawienie... lub tylko utwierdzi we własnych przekonaniach.Agnieszka, opowiadając o imigrantach, pewnie zadziwiła widzów, którzy nie spodziewali się takich słów w TVN: "Dla mnie uchodźca to rozwścieczony, czarny mężczyzna, który biegnie z kamieniami i wszystko obrzuca" – opowiadała. Podejście polskich śmiałków do tematu uchodźców jest skrajne.Ekipie programu udało się dostać m. in. do obozu w Serbii. Uchodźcy oczekują tam na możliwość przedostania się przez Węgry do np. Niemiec. Kiedy Piotr Kraśko zaczął wypytywać pracownika o finanse i inne konkrety, ten się zdenerwował i stwierdził, że nie ma na to pozwolenia.Za to Maciek, patrząc na kobietę z gromadką dzieci, obruszył się na "bezkrytyczne rozmnażanie się i produkowanie dzieci na potęgę". – Jeśli oni jeszcze dwa lata w tym obozie posiedzą, to tych dzieci będzie sześć, a nie cztery. Wszyscy będziemy płatnikami netto na te dzieci – skwitował.Z drugiej strony w programie jest też Marcin, który oddał wszystkie pieniądze na utrzymanie spotkanej kobiecie w Austrii. Jest Ewa, która pomagała imigrantom. W programie padła też pochwała polityki Angeli Merkel. Inna bohaterka wyznała ze łzami w oczach, że nie może spać, kiedy na świecie giną dzieci. Piotr Kraśko jest obserwatorem i przewodnikiem - jest obiektywny, ale potrafi się postawić.Ekipa "Wracajcie, skąd przyszliście" nie dostała pozwolenia na wejście do ośrodków dla uchodźców w Niemczech i Austrii. Porozmawiali za to z Januszem, Polakiem mieszkającym niedaleko Wiednia. Opowiedział szczerze o tym, że ludzie boją się wychodzić na ulice, że dzieciom uchodźcy zabrali telefony z ręki. "Polska bardzo dobrze się zachowała, że ich nie wzięła" – stwierdził polski emigrant.W pierwszym odcinku programu z kamerą odwiedziliśmy również Belgrad, a tam schronisko-poczekalnię. Uciekinierzy są tam nielegalnie. Uczestniczki przyznały, że się boją. "Nie czuję się komfortowo" – powiedziała jedna z nich. "Nie wyglądali na ofiary wojny" – powiedział drugi uczestnik i zdziwił się, że mężczyźni są tak zadbani i mieli czas na fryzjera.Internautów rozjuszył jednak ponownie Marcin. "Wstydzę się, że jestem Polakiem" – oznajmił jednemu z uciekinierów. Opowiadał mu o tym, że Polska nie przyjmuje uchodźców.Do doboru samych bohaterów można mieć sporo zastrzeżeń, ale nie można zarzucić TVN-owi jednostronnego przekazu lub wręcz propagandy, o co niektórzy mieli obawy . Obcokrajowcy, których napotykają na drodze stanowią przeciwwagę. W pierwszym odcinku widzieliśmy tych "mitycznych uchodźców": młodych mężczyzn ze smartfonami w ręku, mówiącymi dość dobrze po angielsku i żyjącymi w stosunkowo normalnych warunkach.Odniosłem jednak wrażenie, że więcej czasu antenowego przypadło zwolennikom przyjmowania imigrantów. W następnych odcinkach zobaczymy, w jakim kierunku powędrują ich poglądy. TVN wyemituje jeszcze trzy odcinki "Wracajcie, skąd przyszliście". W kolejnym uczestnicy odwiedzą grecką wyspę Lesbos.