Najman pozwał TVP. Twierdzi, że stracił przez telewizję 1,5 mln zł

Marcin Najman pozwał TVP. Ocenia, że jako organizator Narodowej Gali Boksu mógł stracić przez publicznego nadawcę 1,5 mln zł. • Fot. Facebook / Marcin Najman

Bartosz Świderski

arcin Najman twierdzi, że na organizacji Narodowej Goli Boksu w maju mógł stracić nawet półtora miliona złotych. Wszystko – jak twierdzi – z winy Telewizji Polskiej, która miała nie wywiązać się z ustaleń kontraktowych. Pięściarz twierdzi, że nie zastosowała lub zastosowała wadliwie geoblokadę i galę oglądali za darmo widzowie poza granicami Polski.Poza granicami Polski gala miała być dostępna w systemie Pay Per View (20 dolarów za dostęp) wyłącznie na stronie narodowagalaboksu.pl. Według Najmana, gala była na żywo dostępna na całym świecie na stronie internetowej TVP i w przekazie telewizyjnym. W rezultacie, jak ocenia, jego spółka poniosła z tego tytułu gigantyczne straty – około 1,5 mln zł.– Niestety TVP idzie w zaparte, a słowa nowego szefa sportu, cytuję: "że to stek bzdur", przelały czarę goryczy. Złożyłem pozew przeciwko TVP, ze względu na niewykonanie przez nich umowy. Straty mojej spółki ND Promotion z tego tytuł są bardzo duże, ale prędzej czy później będą wyrównane – powiedział Najman "Faktowi"."Na kompromitacji tej imprezy traci cała dyscyplina" – tak Narodową Galę Boksu na PGE Narodowym skomentował Tomasz Ratajczak, znawca, pasjonat i historyk boksu. Święto boksu zorganizowane w ramach obchodów 100-lecia niepodległości także inni komentatorzy określili mianem blamażu.Najman przyjął potężną dawkę hejtu. "Słyszałem Polski Podatniku, że sfinansowałeś jakiś cyrk na Stadionie Narodowym? Pajace udawali boks, Amerykanka udawała polską senator ( gala odbyła się pod patronatem Anny Marii Anders ), Górniak udawała Pocahontas. Cóż, gratulacje" – skomentował widowisko jeden z użytkowników Twittera.Sam Marcin Najman dopełnił kompromitacji: także bił się na gali, ale walczył też z kontuzją barku i przegrał z anonimowym bokserem z Łotwy Rihardsem Bigisem.źródło: " Fakt