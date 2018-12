Szef nie rozmawia, gdy w pokoju nie ma kobiet. Storczyk w klapie marynarki i ważny apel prezesa banku

Prezes Citi Handlowy wpiął w klapę marynarki wielki storczyk i zajął się problemem braku kobiet w biznesie. • Fot. Forbes Polska

użo się mówi o równouprawnieniu płci, parytetach i zrównaniu wynagrodzeń, ale w praktyce wygląda to tak, że na debaty przedsiębiorców przychodzą sami mężczyźni. Prezes banku Citi Handlowy powiedział "dość" i na znak protestu przypiął w klapie marynarki duży storczyk. Ale to nie jedyne, co zrobił Sławomir Sikora.Prezes Citi Handlowy wystosował apel do wszystkich przedsiębiorców w Polsce, żeby otworzyli się na głos kobiet . Sławomir Sikora stwierdził, że nie ma miejsca na debatę, jeśli na sali nie ma ani jednej kobiety. Na znak protestu i wsparcia dla polskich bizneswoman Sikora.Prezes Citi Handlowy i CCO Polska podpisali deklarację powołującą do życia Klub Champions of Change, zrzeszającą prezesów dużych firm. Oprócz niego deklarację podpisali jeszcze szefowie Mastercard, BGŻ BNP Paribas, Microsoft czy Deloitte Polska.Celem klubu jest zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki płacowej oraz skuteczniejsze wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów kobiet i mężczyzn.