Kukiz chciał pożyczyć posła Nowoczesnej. Napisał o "kundlach, które sprzedały wyborców"

Paweł Kukiz chciał wypożyczyć jednego posła Nowoczesnej. Niestety , próby spełzły na niczym.

amila Gasiuk-Pihowicz wraz z siedmiorgiem innych posłów opuściła Nowoczesną. Partia przestała tworzyć klub parlamentarny, gdyż w jej szeregach nie ma już 15 wymaganych posłów. Przeobraziła się w koło poselskie. Pomocną dłoń do Nowoczesnej wyciągnął Paweł Kukiz. Warto przypomnieć, że klub Kukiz'15 także mocno się skurczył od 2015 roku."Zastanawiam sie, czy K'15 nie powinien "pożyczyć" Nowoczesnej jednego posła. Po co? A po to, żeby mogli utrzymać w Sejmie swój Klub. Poważnie" – napisał Kukiz na Facebooku.Skąd ta pomocna dłoń? "Choćby po to, aby przez chwilę Schetyna nie chodził w glorii, że mu się po raz kolejny udało najeść do syta prawie za darmo. Najeść za jakiś ochłap dla Pihowicz i jej skundlonych 'towarzyszy'" – wyjaśnił w nieparlamentarnych słowach Paweł Kukiz.Kukiz nawiązał tu do bolesnych doświadczeń własnego ugrupowania. Jego klub liczy obecnie zaledwie 26 posłów, choć na początku kadencji miał ich 43 . "Dla takich samych kundli, jak te, które odeszły z K'15 mamione przez PiS wizją spółek i politycznych "karier". Kundli, które sprzedały wyborców za własny tyłek" – wyjaśnił.Niestety, próba pomocy się nie powiodła. Chętnych na dołączenie do Nowoczesnej w Kukiz'15 po prostu zabrakło. "Niestety, wygląda na to, że musiałbym sam siebie 'wypożyczyć' Nowoczesnej, by ich Klub przetrwał. Bo żaden z posłów K'15 nie jest swoim 'wypożyczeniem' zainteresowany – skomentował Paweł Kukiz w kolejnym poście."Ale mam taką sugestię – niech Nowoczesna teraz wstąpi do Teraz! Dziś Mikołaja – zróbcie prezent Ryszardowi! Jest jaki jest, ale przynajmniej weselej będzie w tym sejmowym Mordorze" – poradził Nowoczesnej Kukiz. Kamila Gasiuk-Pihowicz uzasadniła odejście z Nowoczesnej zachowaniem współpracowników Katarzyny Lubnauer, którzy mieli dążyć do samodzielnego startu partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego i parlamentarnych. Jak powiedziała Gasiuk-Pihowicz, chciała ratować Koalicję Obywatelską.