Prawica grzmi, że Trzaskowski psuje Sylwestra w Warszawie. Niech zobaczą, jakie można zrobić laserowe show

Sylwestrowy pokaz laserów w Dubaju pobił rekord świata. • Fot. Sccreen/https://youtu.be/F1RgfIoT_HI

W

• Visual Sensation laser shows & technologies

wpolityce.pl fragment "Patryk Jaki w kampanii wyborczej ostrzegał, że Rafał Trzaskowski będzie realizował wizję „Warszawy ideologicznej”. Trzaskowski konsekwentnie pokazuje, że kandydat Zjednoczonej Prawicy miał rację. Po wytoczeniu wojny kierowcom, przyszedł czas na zepsucie miejskiego sylwestra". Czytaj więcej

Komentarze w prawicowym portalu. • Fot. Screen/wpolityce.pl

Burj Khalifa Laser Show pic.twitter.com/d2pdAF3tn2 — Bernhard Broili (@ADORABLE_EARTH) September 1, 2018

• TBU NEWS

• Strandroths fotografi

• cyro3branko

• Visual Sensation laser shows & technologies

• VolansPrime

arszawa nie będzie pierwszym miastem w Polsce, które rezygnuje z sylwestrowych fajerwerków, nie mówiąc o Europie i świecie. Ale prawica już ma używanie, że Rafał Trzaskowski psuje warszawiakom Sylwestra. A nawet, że wybierając pokaz laserów, realizuje..."wizję Warszawy ideologicznej". Jakimś cudem coraz więcej miast się na to decyduje, a ludzie pieją z zachwytu. Nawet wśród prawicowych internautów.Sosnowiec, Białystok, Słupsk, Wrocław, 17-tysięczny Radlin w województwie śląskim, a także Świebodzice, miasto szefowej MEN Anny Zalewskiej – m.in. te miasta w ubiegłym roku zrezygnowały z fajerwerków na rzecz pokazów laserowych.W tym roku, oprócz Warszawy, do tego grona ma jeszcze dołączyć m.in. Olsztyn. Od lat sylwestrowe pokazy laserowe organizuje Kraków. W Polsce nie jest to już nic nowego, ani zaskakującego.A jednak na prawicy niesie się oburzenie, że Rafał Trzaskowski psuje warszawiakom Sylwestra. "Fajerwerków nie będzie, rzekomo dla dobra zwierząt" – kpi portal wPolityce.pl. Komentarze pod artykułem mogą jednak redakcję mocno zaskoczyć. Oburzenia tu nie znajdziemy. Wręcz przeciwnie. Pod adresem Trzaskowskiego płyną brawa i gratulacje."Bardzo dobra decyzja, przykład powinien iść z góry", "A jednak do tego doszło, po raz pierwszy muszę pochwalić Trzaskowskiego. Ja też nienawidzę huku petard" – piszą jeden po drugim internauci. Wielu przyznaje, że nigdy nie sądziło, że to napisze, ale decyzję nowego prezydenta Warszawy, "lewaka", naprawdę uznają za słuszną.W świecie widać, jak silny zaczyna to być trend. Nie tylko z powodu zwierząt, choć ten argument pojawia się w pierwszej kolejności. Również z powodu zagrożenia pożarami. Poza tym pokazy laserowe są po prostu piękne.W ubiegłym roku prym wiódł Burj Khalifa w Dubaju. Tamtejszy pokaz laserowy trafił już do Księgi Rekordów Guinessa. Był największy, jaki do tej pory zorganizowano na świecie. Może wszystkie niedowiarki powinny najpierw zobaczyć, jak to wygląda, a dopiero potem narzekać?Pokazem w Dubaju zachwycał się cały świat. Na YouTube i w mediach społecznościowych jest mnóstwo zdjęć i nagrań. "Wspaniałe, niewiarygodne" – oceniają internauci.Trudno porównywać się z Dubajem, to dziś najwyższa półki. Ale spójrzmy na inne miasta.Lidköping, Szwecja.Bratysława, Słowcja.W polskich miastach też jest pięknie. Tak było w ubiegłym roku w Lesznie.A tak już w 2013 roku było w Krakowie.W tym roku pierwszy pokaz laserowy ma się odbyć również w Finlandii. Miasto Espoo będzie pierwszym w kraju, które się na to zdecydowało. Decyzję ogłoszono w Mikołajki. Warszawie tylko bić brawo, że się na to zdecydowała.