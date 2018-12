"Urocze". Andrzej Duda poleca tekst, w którym Niemcy to IV Rzesza, a UE Sojedinionne Sztaty Jewropy

Warto przeczytać do końca, zanim coś się w internecie udostępni. Tym bardziej jeśli jest się prezydentem. • Fot. Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta

Fragment artykjułu z portalu salon24.pl Polska jest "chłopcem do bicia" w UE, czyli jak kto woli Niemieckiej IV Rzeszy wspartej przez akolitów, zaś Polska i Grupa Wyszehradzka ma odmienne widzenie rzeczy od wizji budowniczych Sojedinionnych Sztatów Jewropy. Jesteśmy nie za federacją i centralnym zarządzaniem (skąd my to znamy?), ale z konfederacją wolnych państw narodowych, suwerennych w swych decyzjach, a to rozwściecza unijnych biurokratów, "charczącej tuby" interesu niemieckiego (i rosyjskiego także, bo Nord Stream I i II, to wizytówka niemieckiej dominacji w UE). Na Polskę sypie się wiele oszczerstw, także takich, że są 'niedemokratyczni', jeśli mają zamiar wprowadzić regulacje sądownictwa, które obowiązują aktualnie w krajach UE! Dlatego, spóźniona, ale adekwatna do stanu rzeczy, prowadzona sprawnie (wywołująca skowyt piesków kanapowych Pani Merkel) kampania informacyjna!





zczyt COP24 odbywający się w Katowicach już obwołano jedną wielką wpadką Polski. Potrawy mięsne, grudki węgla wręczane uczestnikom przy wejściu czy orkiestra górnicza na powitanie – to tylko niektóre z niezręczności. Padły także słowa Andrzeja Dudy, który wierzy w węgiel i "nie pozwoli zamordować polskiego górnictwa". Teraz polski prezydent na Twitterze poleca tekst o emisji gazów cieplarnianych, w którym Niemcy to IV Rzesza, a Unia Europejska to Sojedinionne Sztaty Jewropy.Wygląda na to, że prezydent Andrzej Duda chciał się pochwalić lekturą tekstu dotyczącego emisji dwutlenku węgla w Europie. Zachęcał też do przeczytania internautów, linkując do publikacji portalu blogowego Salon24.pl.I rzeczywiście, warto pokusić się o lekturę tekstu. A to z dwóch powodów: jeśli chce się potwierdzić przypuszczenie, że sam Andrzej Duda do końca go nie przeczytał albo poznać jego prawdziwe poglądy w kwestii ochrony klimatu.Prezydencki tweet "odkopał" dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Szudrzyński."Bardzo dobry artykuł o emisji CO2 w UE. Przystępnie przedstawia realną sytuację. Warto przeczytać. Polecam" – napisał prezydent.Tekst autorstwa "Wilka Miejskiego" traktuje o prawdziwej skali emisji gazów cieplarnianych przez poszczególne państwa UE i największych europejskich producentów energii. Po wyliczeniach i krytyce niemieckiej energetyki pojawia się jednak znamienny fragment.Od razu pojawiły się komentarze na temat prezydenckiej "lektury do poduszki", mówiące o prawdziwych poglądach Andrzeja Dudy na kwestie klimatu i o kompromitacji prezydenckiego urzędu i Polski.Przypomnijmy, już w czasie otwarcia szczytu COP24 w Katowicach, Andrzej Duda mówił o węglu, który "nie stoi w sprzeczności z ochroną środowiska" oraz o tym, że "nie pozwoli na to, żeby zamordować polskie górnictwo". Jak widać teraz, prezydent ma ochotę dołożyć swoją cegiełkę do pogorszenia stosunków z unijna i niemiecką stroną negocjacji klimatycznych.