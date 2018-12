Autobusem wracali z jarmarku bożonarodzeniowego. Zginęła jedna osoba, wielu poszkodowanych

W czwartek doszło do poważnego wypadku na Dolnym Śląsku. Jedna osoba nie żyje, wielu poszkodowanych. • Fot. Screen z Facebooka / 112 Polkowice, fot. Krzysztof Halla

redakcja naTemat

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

czwartek późnym wieczorem doszło do wypadku na trasie S3 w pobliżu miejscowości Sucha Górna na Dolnym Śląsku. Autobus przewożący osoby z niepełnosprawnością przewrócił się na szosę. Jak informuje RMF FM, jedna z nich nie żyje.Autobusem podróżowało 51 osób. Wracali oni z jarmarku bożonarodzeniowego we Wrocławiu do Pszczewa.Krzysztof Zaporowski z biura prasowego dolnośląskiej policji poinformował dziennikarzy Tvn24.pl, że do wypadku doszło około godziny 21:00. – Autobus wpadł w poślizg podczas hamowania, a następnie wypadł z drogi i wpadł do rowu – przekazał.Pracownicy straży pożarnej poinformowali natomiast, że jedna osoba zginęła, a 19 zostało rannych, w tym pięć ciężko. Strażacy wciąż próbują dotrzeć do pięciu pasażerów.Trasa S3 jest zablokowana. Natomiast służby apelują o utworzenie korytarza ratunkowego.źródło: 112Polkowice.pl, tvn24.pl,