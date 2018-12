Prezydencka emerytura, wykłady, prowadzenie biura. Lech Wałęsa zarabia całkiem dobre pieniądze

Zarobki byłęgo prezydenta nie są małe. • Fot. Maciek Jaźwiecki/Agencja Gazeta

D

ziałalność Lecha Wałęsy od zawsze budziła kontrowersje, ale od czasu, gdy przestał być prezydentem, bardzo często wyjeżdża za granicę i prowadzi wykłady i spotkania. I właśnie to jest głównym źródłem utrzymania byłego prezydenta. Na czym jeszcze zarabia Wałęsa?Pytania o to, z czego utrzymują się byli prezydenci, pojawiają się dosyć często. Przeważnie na comiesięczną "wypłatę" byłego prezydenta składa się "emerytura" prezydencka, dopłata na prowadzenie swojego biura oraz zapłata za wykłady i spotkania.W przypadku Lecha Wałęsy świadczenie wypłacane każdemu byłemu prezydentowi wynosi około 9 tysięcy złotych. Na prowadzenie swojego biura legenda "Solidarności" dostaje około 12 tysięcy złotych. Jednak tą drugą kwotą musi podzielić się z pracownikami, którzy dla niego pracują.Jednak kilkanaście tysięcy złotych, które co miesiąc wpływa na konto Lecha Wałęsy, nie wystarczyłoby mu na utrzymanie całej rodziny. Bo to Lech Wałęsa musi dbać o środki na życie dla wszystkich swoich bliskich. – Utrzymuje kilkanaście osób albo i więcej. Rodziny dzieci, którym się nie powiodło. Nawet alimenty jednego z synów. To studnia bez dna, wszystkie pieniądze na to idą – zdradził niegdyś "Newsweekowi" były prezydent.Dodatkowe pieniądze Wałęsa zarabia na zagranicznych wykładach i spotkaniach. Co jakiś czas pojawiają się informacje o kwotach, które były prezydent inkasuje. A są to przeróżne sumy: od 10 tysięcy, do nawet 100 tysięcy dolarów. Warto dodać, że jak powiedział sam eks-prezydent, wykłady wygłasza średnio... raz w tygodniu.Oczywiście spotkania w kraju są płatne o wiele gorzej, ale w sytuacji rodziny Wałęsów każdy grosz się liczy. Dwoje z ośmiorga dorosłych dzieci nie pracuje, jedno musi płacić alimenty na dziecko.