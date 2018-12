Sylwestrowe szaleństwo tuż tuż. Gdzie bawić się w plenerze i obejrzeć koncerty?

Gdzie i z kim będzie można bawić się w Sylwestra? • Fot. Przemek Wierzchowski/Agencja Gazeta

M

ikołajki już za nami. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielki krokami, co oznacza tylko jedno: tuż po nich przyjdzie czas na sylwestrowe szaleństwo. Gdzie będzie można pobawić się w plenerze? Które telewizje będą transmitowały koncerty?Jedni na domówkach, inni na balach, jeszcze inni w plenerze, a reszta przed telewizorem – są różne sposoby spędzania tego wieczoru . Dla tych którzy lubią miejskie imprezy i ich transmisje pojawiły się już pierwsze informacje o tym, gdzie będzie można się udać. Czy to osobiście, czy przy pomocy telewizyjnego pilota.Oczywiście największe koncerty zorganizują trzy największe stacje telewizyjne: TVN, TVP i Polsat. Pierwsza, wraz z stołecznym urzędem miasta ogromną scenę rozstawi na Placu Bankowym przez warszawskim ratuszem. Oprócz koncertu, o którym jeszcze niewiele wiadomo, odbędzie się też pokaz laserowy. Kilka dni temu Rafał Trzaskowski podjął decyzję o rezygnacji z tradycyjnego pokazu fajerwerków ze względu na dobro zwierząt.TVP, które w zeszłym roku wraz z Louisem Fonsim zawitało do Zakopanego, pozostaje przy tym samym wyborze miejsca. Jeśli chodzi o wykonawców, w stolicy polskich Tatr wystąpi Roksana Węgiel, zwyciężczyni tegorocznej edycji Eurowizji Junior. Swój występ zapowiedział też Zenon Martyniuk z zespołem Akcent, choć tego występu nie potwierdziła sama telewizja.Z kolei Polsat miał współorganizować sylwestrową imprezę w Katowicach. Jednak ze względu na szczyt klimatyczny COP24, telewizja była zmuszona zmienić lokalizację. Wydarzenie ma się odbyć w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Trwają w tej sprawie rozmowy z zarządcą obiektu.Na razie udział w polsatowskiej imprezie zapowiedział Michał Szpak. Piosenkarz zdradził, że podczas imprezy będzie miał kilka wejść i zaprezentuje piosenki ze starej oraz nowej płyty.