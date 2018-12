"Shrek" na kwasie. 200 osób nakręciło najdziwniejszy film roku: "Chcieliśmy być częścią dziedzictwa"

Fani nakręcili remake "Shreka". Jest niezwykle kreatywny i... specyficzny • Screen z "Shrek Retold" / YouTube

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

krzyknij ponad dwieście osób w internecie, niech każda zrobi wybraną scenę po swojemu i zmontuj to w jedną całość. Tak powstał "Shrek Retold". Historia zielonego ogra została odtworzona na nowo i wrzucona do sieci. Produkcję w kilka dni obejrzało ponad milion osób, a mi udało się porozmawiać z reżyserem i twórcami.Fenomen "Shreka" doskonale obrazuje metafora cebuli z filmu. Ma warstwy. Na zewnętrznej są zwykli widzowie, którzy lubią ten film i rzucą okiem, kiedy leci w telewizji. Kolejna warstwa to internauci, który docenia produkcję Dreamworksa - często ironicznie, tworzą memy i parodie.W samym środku cebuli są hardcore'owcy, którzy od kilku lat spotykają się w USA na zlocie fanów - Shrekfest . Nakręcili również zwariowany hołd dla swojego ukochanego filmu.– Dlaczego uwielbiam "Shreka"? Jest historią o kochaniu siebie i innych nie ze względu na odmienność, ale właśnie z powodu niej. To film o przezwyciężaniu złości i strachu na rzecz miłości, imprez i bąków – wyjaśnia naTemat jeden z twórców, Kevin Gonring."Shrek Retold" to wariacja na temat popularnego filmu. Odtwarza całą historię scena po scenie i każda jest autonomiczną interpretacją artysty/amatora. W tym internetowym kolażu użyto praktyczniej każdej techniki animacji - od komputerowej grafiki rodem z Amigi, przez kolorowanki i anime, na fragmentach z żywymi aktorami (nie) kończąc. Do tego muzycy nagrali covery wszystkich piosenek z filmu.Jeśli potraktujemy to jako sztukę internetową, to "Shrek Retold" jest jej kumulacją, gdyż ukazuje szeroki przekrój tego, co tworzy spora rzesza e-artystów (u nas takim ambasadorem jest Klocuch12 ). Zresztą, przekonajcie się o tym na własne oczy i uszy. Na YouTube jest dostępny cały film. I to za darmo. Serio, serio:"Shrek Retold" co chwile zaskakuje i nawet jeśli początkowo podchodzimy do niego sceptycznie, to jego różnorodność, nieustanne mrugnięcia okiem i wiele niespodzianek sprawiają, że trudno się od niego oderwać. Jesteśmy ciekawi czym nas jeszcze twórcy zaskoczą. A kieruje nimi ułańska fantazja.Dobrze znane sceny oraz dialogi są przedstawiane w tak niedorzeczny sposób, że często parskałem przed ekranem. Czasem robi się też naprawdę psychodelicznie i myślimy sobie "co u licha?". Wypadałoby wcześniej obejrzeć oryginalny materiał (o ile ktoś jeszcze tego nie zrobił), by zrozumieć co się wyprawia na ekranie. Na trzeźwo też trudno dostrzec artyzm tego internetowego dzieła.Remake nie powstał w jednym studiu, gdzie sztab osób siedział, animował i montował. To kolektywna praca osób rozsianych po świecie i pokaz możliwości jakie daje internet.– Zacząłem od oglądania filmu i pieczołowitego sporządzenia notatek o początkach i końcach scen. Wrzuciłem to ze szczegółami do sieciowego dokumentu Google i rozesłałem do ludzi w całym internecie, zachęcając ich do włączenia się do projektu. Kiedy odesłali mi swoje fragmenty, zszyłem je w jedną, spójną całość – opisuje proces produkcji reżyser Grant Duffrin.W teorii wydaje się to proste, ale możemy się domyśleć ile było przy tym dłubania. – To było do zrobienia, ale nie zdawałem sobie sprawy ile to będzie wymagać pracy. Zajęło to rok – dodaje reżyser.– Planowaliśmy zrekonstruować "Shreka" od dawna. Jeszcze przed organizacją Shrekfestu. Po prostu teraz zebraliśmy odpowiednią renomę, by włączyć w to ludzi – tłumaczy naTemat reżyser i koordynator festiwalu Grant Duffrin.– Chcieliśmy być częścią dziedzictwa "Shreka" – dodaje jeden z twórców, Eric Nitshcke.Doskonała animacja weszła na ekrany kin w 2001 roku. Od tamtego czasu "Shrek" ciągle żyje w umysłach fanów i w internecie. Określenie "kultowy" dosłownie do niego pasuje i choć jego fandom nie jest tak duży jak w przypadku "Gwiezdnych wojen", to ciągle ma spore grono zielonych wyznawców na całym świecie.– Każda scena jest pa-mem-tna, ma świetny soundtack, coś nostalgicznego i fajny przekaz – wyjaśnia Kevin, jeden z twórców remake'u. – "Czy leci z nami pilot?" i "Naga broń" stały się kultowe, bo parodiowały to, co popularne. To samo "Shrek" zrobił z baśniami.– Wszyscy wiedzieliśmy, że to jakościowy film, ale nie oczekiwaliśmy, że przejdzie próbę czasu. Czciłem ten film zarówno jako dziecko, jak i dorosła osoba – mówi Eric Nitshcke. – Wielu spodziewało się, że się film się zestarzeje, a jest tak naprawdę odwrotnie. Ze wszystkim, z wyjątkiem animacji.Za produkcję odpowiada 3GI Industries. Firma ma na koncie nie tylko "Shrek Retold", ale i utrzymaną w podobnym stylu " Gwiezdne wojny " i " Robocopa ". Kiedy zapytałem o plany na kolejne projekty, reżyser początkowo nie był zainteresowany. Granta przekonał jednak Eric, który wpadł na pomysł remake'u "Kosmicznego meczu" z podtytułem "Rewanż".