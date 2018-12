Tak Sekielski pracuje nad filmem o pedofilii w Kościele. Jest pod czujnym okiem policji

Tomasz Sekielski spotyka się z pewnymi trudnościami podczas zbierania materiałów do filmu o pedofilii w polskim Kościele. • Fot. Zrzut ekranu z FOKUS TV

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ednym z pierwszych dziennikarzy, którzy zajęli się nagłośnieniem sprawy pedofilii w polskim Kościele jest Tomasz Sekielski. Nie wszystkim jednak podoba się to, że chce on nakręcić na ten temat film. Tomasz Sekielski jest aktualnie największym postrachem polskich księży-pedofili. Choć zbiórka na jego film nadal trwa, to dziennikarz już jest w trakcie kolekcjonowania materiałów i rozmów z ofiarami duchownych. Podczas jednej z takich rozmów ktoś... wezwał policję. O tym zdarzeniu Sekielski poinformował na Twitterze."Kto nasyła na nas policję, gdy spotykamy się z kolejną ofiarą księdza pedofila? Kto boi się mojego filmu i prawdy o pedofilii wśród polskich księży?" – pytał dziennikarz. Tomasz Sekielski załączył także film. Sekielski zbiera fundusze na swój dokumentalny "Kler" na internetowej platformie Patronite.pl. W ramach postprodukcji dziennikarz zapowiada, że wyselekcjonuje najciekawsze materiały, rozpocznie współpracę z montażystami, specjalistami od oprawy graficznej i koloryzacji obrazu, muzyki i udźwiękowienia.Docelowa kwota, jakiej potrzebuje Tomasz Sekielski to w sumie około 450 tys. zł. Do tej pory zgromadził już ponad 300 tys. zł.