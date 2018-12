Urodzony w Polsce 33-latek nowym sekretarzem generalnym CDU. Paul Ziemiak miesza w niemieckiej polityce

Urodzony w Polsce Paul Ziemiak został nowym sekretarzem generalnym największej niemieckiej partii CDU. Wśród chadeków zajmie drugą najważniejszą funkcję po Annegret Kramp-Karrenbauer, która zastąpiła Angelę Merkel na fotelu szefowej partii. • Fot. Twitter.com/CDU

owolne ustępowanie Angeli Merkel z niemieckiej sceny politycznejl wielu Polaków napawa obawą. Była już szefowa CDU, która powoli szykuje się także do kanclerskiej emerytury, wyjątkowo lubiła i rozumiała kraj nad Wisłą. Teraz na czele największej niemieckiej partii zastępuje ją Annegret Kramp-Karrenbauer, dla której Polska może być dość obca. Są jednak pocieszające dla Polaków wieści. Nowym sekretarzem generalnym CDU został urodzony w Szczecinie 33-letni Paul Ziemiak.W dotychczasowej karierze politycznej Paula Ziemiaka tematy związane z Polską nie były jednak pierwszoplanowe. Pozycję wśród niemieckich chadeków wypracował on sobie głównie dzięki przebojowemu wskoczeniu na fotel szefa młodzieżówki CDU – Junge Union. Na tym stanowisku Ziemiak dał się poznać wyborcom m.in. jako orędownik równości międzypokoleniowej.Nie bez znaczenia dla jego sukcesu w walce o fotel sekretarza generalnego CDU były zapewne poglądy na kwestie imigracyjne i integrację. Wielu przedstawiało go jako przeciwnika merkelowskiej polityki migracyjnej. Paul Ziemiak dał się w ostatnich latach poznać jako dość stanowczy krytyk imigrantów ze środowisk muzułmańskich , którzy nie wykazywali zainteresowania integracją z niemieckim społeczeństwem.Sam Ziemiak jest przykładem integracji wręcz wzorowej. W 1985 roku urodził się w Szczecinie, wtedy nazywał się jeszcze Paweł Ziemiak. W 1988 roku jego rodzina miała szczęście przenieść się do Nadrenii Północnej-Westfalii. Ziemiak wychowywał się w Iserlohn. Później studiował na uczelniach w Osnabrück i Münster, a przed wejściem do wielkiej polityki pracował w renomowanej korporacji PricewaterhouseCoopers. Od 2017 roku zasiada w Bundestagu.Nie jest jednak tak, że Paul Ziemiak o sprawach polskich nigdy nawet się nie zająknął. Jakiś czas temu krytycznie wypowiadał się m.in. o niechęci Niemców do zdobywania choćby podstawowych umiejętności władania polszczyzną. – Musimy dużo bardziej się starać, by przyjaźń między Niemcami i Polską była bardziej żywa – mówił w wywiadzie dla agencji DPA. Krytykował on także niemieckich polityków za patrzenie z góry na władze w Warszawie.Na stanowisku sekretarza generalnego najpotężniejszej niemieckiej partii urodzony w Polsce 33-latek zastąpił Annegret Kramp-Karrenbauer , która przez członków CDU została wybrana na następczynię Angeli Merkel na fotelu przewodniczącej.Choć w wewnątrzpartyjnej kampanii Paul Ziemiak nie wspierał Annegret Kramp-Karrenbauer, a swojego przyjaciela Jensa Spahna, nowej liderce CDU bardzo zależało, by to on zajął drugie najważniejsze miejsce w partii. Celem takiego zabiegu było pogodzenie wszystkich frakcji CDU. Kramp-Karrenbauer uchodzi za centrystkę, Ziemiak przedstawiany jest jako konserwatysta.