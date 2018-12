Niemieccy chadecy wybrali następczynię Merkel. Oto nowa szefowa CDU

Nową szefową CDU została Annegret Kramp-Karrenbauer. • Fot. Twitter.com / @CDU

Z





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

a Odrą dokonała się zaskakująca zmiana na stanowisku szefowej największej niemieckiej CDU. W piątek wybrano zmienniczkę kanclerz Angeli Merkel. Nową szefową niemieckich chadeków będzie Annegret Kramp-Karrenbauer.Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w piątek CDU wybierała nowego przewodniczącego . Było to koniecznie po tym, gdy wcześniej rezygnację z walki o partyjną reelekcję zapowiedziała Angela Merkel . Późnym popołudniem okazało się, że na stanowisku przewodniczącej największej partii w Niemczech "Żelazną Kanclerz" zastąpiła Annegret Kramp-Karrenbauer. Kandydatów na stanowisko przewodniczącego partii było troje . Faworytką zwykłch wyborców była właśnie Annegret Kramp-Karrenbauer, zwana "mini-Merkel" lub w skrócie AKK. Tuż za nią plasował się Friedrich Merz, który z kolei uważany jest za polityka typu "anty-Merkel". Na końcu rozważany był także minister Jens Spahn, który mocno atakował Merkel za politykę migracyjną. On jednak nie bardzo liczył się w stawce.Ostatecznie wygrała Annegret Kramp Karrenbauer stosunkiem głosów 517 do 482 na Friedricha Merza. Nowa liderka CDU dotąd była sekretarzem generalnym CDU. Ma spore doświadczenie polityczne zarówno w Bundestagu, jak landtagu Kraju Saary, gdzie przez lata była ministrem, a później premierem.Kramp-Karrenbauer mocno wspierała Merkel w kwestii przyjmowania imigrantów z Syrii w 2015 roku. Jednocześnie opowiadała się za obowiązkowymi badaniami wieku uchodźców. Można przypuszczać więc, że jako namaszczona i protegowana obecnej kanclerz, będzie trzymała podobną linię polityczną w partii.