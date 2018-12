Kwaśniak komentuje zatrzymanie przez CBA. "Absurdalny zarzut dyktowany przez propagandę"

Zatrzymany przez CBA Wojciech Kwaśnak wydał już oficjalne oświadczenie • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

yły wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak skomentował swoje zatrzymanie. Jak stwierdził, to "zamach na jego dobre imię". A stawiany mu zarzut nazwał "absurdalnym". Były prezes KNF Andrzej Jakubiak oraz były wiceszef KNF Wojciecha Kwaśniak zostali zatrzymani w związku z podejrzeniem niedopełnienia obowiązków przez urzędników KNF w latach 2013-2014. Zdaniem śledczych, mogli oni bowiem wiedzieć, że SKOK Wołomin ma problemy ze spłacaniem zobowiązań wobec klientów, lecz mimo to nie reagowali.Jednak prokuratura nie zdecydowała się na areszt tymczasowy i w piątek wypuszczono Jakubiaka oraz Kwaśniaka za poręczeniem majątkowym. "Jakubiak i Kwaśniak wypuszczeni na wolność, bez wniosku o areszt, bo nie było z czym iść do sądu. Marek Ch. siedzi w areszcie. Prokuratura sama pokazała, która afera KNF jest prawdziwa" – skomentowała całą sytuację dziennikarka Renata Grochal. Teraz głos zabrał sam Kwaśniak. Były wiceszef KNF napisał dosadne oświadczenie. "W kwietniu 2014 roku padłem ofiarą zamachu na moje życie. Zamach był następstwem mojej pracy w Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie padam ofiarą zamachu na mój dorobek zawodowy oraz dobre imię. W moim odczuciu postawiony mi absurdalny zarzut dyktują wyłącznie bieżące potrzeby polityczne i propagandowe" – oznajmił.Kwaśniak nawiązał do wydarzenia sprzed kilku lat, kiedy został dotkliwie pobity. Atak miał być zlecony przez bohaterów afery w SKOK Wołomin. Mimo to prokurator generalny Zbigniew Ziobro stwierdził w sobotę, że Kwaśniak został zaatakowany, gdyż... "KNF przez lata rozzuchwalało przestępców".W swoim oświadczeniu Wojciech Kwaśniak wyraził nadzieję, że zostanie całkowicie oczyszczony z "bezpodstawnych" zarzutów, a "ich postawienie zostanie oficjalnie, publicznie przyznane jako błędne i ogłoszone przez wszystkie osoby, które ponoszą za to odpowiedzialność".Źródło: Gazeta.pl