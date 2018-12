Tak ostro o PiS na antenie Radia Maryja jeszcze nie było. Europoseł podważył władzę partii

Europoseł Mirosław Piotrowski, łączony z nową partią, za którą ma stać ojciec Tadeusz Rydzyk, ostro skrytykował PiS w felietonie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

irosław Piotrowski, czyli człowiek łączony z nową partią, za którą ma stać redemptorysta ojciec Rydzyk, ostro skrytykował Prawo i Sprawiedliwość w felietonie pt. "Myśląc Ojczyzna" na łamach Radia Maryja. Europoseł zaczął analizować, kto tak naprawdę rządzi Polską.Zdaniem Piotrowskiego są trzy główne ośrodki władzy, w tym dwa formalne i jeden nieformalny. Jednak to, czy w istocie mają one decydujący wpływ na Polskę, nie jest zdaniem europarlamentarzysty wcale takie oczywiste.– Kto rządzi Polską? Z formalnego puntu widzenia odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Polską rządzi premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda – trafnie zauważa.– Wiemy także, że najważniejsze decyzje dla naszego kraju podejmowane są przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie mieści się siedziba rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość. Podobno o wszystkim decyduje jej prezes Jarosław Kaczyński. Podobno. Czy jednak aby na pewno? – wymownie pyta europoseł w felietonie na łamach Radia Maryja.Piotrowski podkreśla, że niewiele osób w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że ważne decyzje dotyczące naszego kraju zapadają poza granicami Polski. I są – jak to określa – "niezwłocznie nad Wisłą implementowane".Jako przykład podaje to, że niewiele osób faktycznie wie o rzeczywistych przyczynach wymiany Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego oraz rekonstrukcji rządu "dobrej zmiany".– Może więc czas ujawnić niektóre fakty? – pyta. – Jak się dowiaduję, premier Mateusz Morawieck, wręczając dymisję ministrowi środowiska prof. Janowi Szyszko, powiedział, że czyni tak, gdyż domagał się tego prezydent Francji Emmanuel Macron – mówi.Kolejnym przykładem ingerencji w polskie sprawy ma być zmiana ustawy o IPN. Zmiany miało uzgodnić, zdaniem Piotrowskiego, dwóch polskich europosłów z przedstawicielami polskiego wywiadu.Przypomnijmy, że europoseł Mirosław Piotrowski łączony jest z nową partią polityczną, która ma powstać pod skrzydłami ojca Tadeusza Rydzyka . Ruch Prawdziwa Europa ma przywrócić katolickie wartości i walczyć z ateizmem, neomarksizmem, nihilizmem i hedonizmem. Dokumenty konieczne do rejestracji partii politycznej wpłynęły już do Sądu Okręgowego w Warszawie.Pełnomocnikiem nowego ugrupowania jest właśnie europoseł Mirosław Piotrowski. To zaufany człowiek ojca dyrektora. To właśnie on miał złożyć w sądzie dokumenty konieczne do rejestracji partii.Polityk jest europosłem trzecią kadencję. W 2004 roku został wybrany jako kandydat Ligi Polskich Rodzin. W 2009 i 2014 r. uzyskiwał reelekcję startując z list PiS.